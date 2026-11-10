Social 10-11-2026

Profundo pesar en Linares por fallecimiento de Harold Quevedo, gerente de Radio Innovadora

- A los 84 años dejó de existir el destacado hombre de radio, quien dedicó gran parte de su vida a las comunicaciones, el liderazgo y el fortalecimiento de las organizaciones sociales de la comuna.



Profundo pesar provocó en Linares el fallecimiento de Sirio Harold Quevedo Barros, gerente de Radio Innovadora, quien dejó de existir a la edad de 84 años, tras una destacada trayectoria vinculada a la radiodifusión provincial y al desarrollo de diversas iniciativas en beneficio de la comunidad.



Durante su extensa labor profesional, Harold Quevedo se caracterizó por su permanente compromiso con las comunicaciones, contribuyendo al fortalecimiento de la actividad radial y promoviendo espacios de encuentro, participación y colaboración entre quienes ejercen esta importante función social.



Asimismo, fue uno de los principales impulsores de la reactivación del Círculo de Comunicadores Sociales de Linares, iniciativa orientada a fortalecer los vínculos entre los profesionales y trabajadores de los medios de comunicación de la ciudad, fomentando la asociatividad y el intercambio de experiencias.



Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir con él destacan especialmente su caballerosidad, calidad humana, espíritu innovador y profunda vocación de servicio, cualidades que marcaron su trayectoria tanto en el ámbito profesional como personal.



Otra de sus importantes contribuciones estuvo relacionada con la formación de las nuevas generaciones. De manera permanente desarrollaba charlas y encuentros en establecimientos educacionales, abordando temáticas vinculadas al desarrollo personal, el liderazgo y la superación, transmitiendo sus conocimientos y experiencias a estudiantes de distintos niveles.



Su permanente preocupación por la innovación, el trabajo colaborativo y el fortalecimiento de las organizaciones lo convirtió en una persona reconocida y apreciada en distintos círculos de la sociedad linarense.



Sus funerales se realizaron durante la tarde de ayer, luego de una misa oficiada en la Iglesia Catedral de Linares, oportunidad en que diversos oradores destacaron sus cualidades profesionales y personales, recordando su aporte a la radiodifusión, su espíritu solidario y su constante disposición para colaborar con iniciativas de interés comunitario.



La partida de Sirio Harold Quevedo Barros deja un importante legado en las comunicaciones locales y un profundo sentimiento de tristeza entre sus familiares, amigos, colegas y quienes compartieron con él su vocación de servicio.



Su recuerdo permanecerá ligado a la historia de la radiodifusión de Linares y al esfuerzo por fortalecer la unidad y el desarrollo de los comunicadores sociales de la provincia.

