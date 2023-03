Social 19-03-2023

Programa “Diagnóstico para la Reactivación de la Lectura”

“La implementación debe ser precedida de un cuidadoso proceso diagnóstico”, explicó Romualdo Ibáñez, Investigador principal del Núcleo Milenio para la Ciencia de la Educación (MiNSoL).



- La iniciativa de Gobierno buscará identificar las necesidades de apoyo que tiene cada uno de los alumnos e identificar si lo que requieren es conciencia fonológica, decodificación o lectura y fluidez.



No está demás insistir en la centralidad de la lectura en cualquier proceso educativo, puesto que la comprensión profunda de los textos implica la actualización de las estructuras de conocimiento, lo que en inglés se conoce como “Learning from Text”. “El aprendizaje, no sólo a partir del texto, sino que a partir de múltiples fuentes y de múltiples medios ha demostrado ser la forma en que en la actualidad se accede al conocimiento, de modo que ya no basta sólo con leer y comprender un texto, sino que se requiere contar con habilidades más complejas, que implican la búsqueda, la integración y la discriminación de información, entre una serie de procesos cognitivos complejos” comentó Romualdo Ibáñez, Doctor en Lingüística e Investigador Principal de MiNSoL que reúne investigadores de tres casa de estudios nacionales, la Universidad Católica del Maule, la Universidad de Talca y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.



Si bien existe abundante investigación respecto de los efectos negativos de la pandemia en los procesos de enseñanza aprendizaje en todo el mundo, durante los últimos 20 años, diversos estudios y mediciones nacionales han dejado en evidencia que la comprensión lectora de las y los estudiantes chilenos es deficiente y particularmente la de quienes estudian en colegios públicos y subvencionados. “Más precisamente, estudios realizados por nuestro equipo antes y durante la pandemia han dejado en evidencia el bajo nivel de desempeño de estudiantes de educación básica al leer contenidos de textos escolares de diferentes asignaturas” aseguró Ibáñez.



¿Cómo mejoramos la lectura y su comprensión?



Leer y comprender un texto, básicamente, implica el acceso léxico a partir del procesamiento de palabras, el análisis (o parsing) sintáctico, la integración semántica y posteriormente la organización de las ideas para generar una representación coherente a partir de la información del texto y de los conocimientos previos de la lectora. De modo que cuando hablamos de falencias en la comprensión lectora, estamos hablando de una representación deficiente, la cual puede ser producto de uno o varios de los factores y procesos anteriormente señalados. Por la misma razón, la implementación de cualquier estrategia remedial debe ser precedida de un cuidadoso proceso de diagnóstico. “Por la misma razón, la iniciativa diagnóstica del Gobierno me parece acertada y es lo que permitirá contar con un diseño e implementación de estrategias eficientes y pertinentes a las necesidades identificadas” concluyó el Dr. Ibáñez.



Junto con las habilidades asociadas a los procesos anteriormente señalados, una lectura comprensiva que conduzca aprendizajes de calidad implica contar con conocimientos previos suficiente con los cuales asociar la información que se está procesando. “El desarrollo de estas habilidades y de conocimiento previo no es una tarea que se desarrolla solo en la escuela, sino que en la vida cotidiana y particularmente en el hogar” concluyó el Dr. Ibáñez.