Social 07-09-2023

Programa GORE Maule – Fundación Semilla Un centenar de jóvenes curicanos asisten a talleres de liderazgo para la no violencia

A pesar de la lluvia y el frío, y con una tremenda convocatoria, el sábado recién pasado, más de un centenar de jóvenes de Curicó participaron en talleres para adquirir herramientas que les permitan ser líderes y lideresas por la no violencia en sus comunidades educativas. El próximo sábado 9 de septiembre se realizará la segunda parte de esta actividad.

El programa Líderes y Lideresas por la no violencia es financiado por el Gobierno Regional del Maule, y busca generar competencias tanto en jóvenes de séptimo a segundo medio que asisten a las escuelas y/o liceos en la Región del Maule, como en profesionales de la educación (encargados de convivencia escolar, profesores, inspectores, directivos, etc.)

Al finalizar, a las instituciones participantes recibirán WAYNA®, una herramienta pedagógica lúdico-participativa desarrollada por Fundación Semilla en base a juegos y que fuera reconocida por APCEIU - UNESCO como una de las cinco mejores prácticas pedagógicas en el mundo en el año 2019 en esta área de la educación.

El programa inició en marzo en Talca y contempla invitar a todas las escuelas, colegios y liceos de la Región del Maule en un plazo de 2 años. Esta vez, el turno fue de Curicó. Próximamente será implementado en Linares y posteriormente Cauquenes este 2023.

La iniciativa cuenta con el apoyo de las Seremi de Educación y de Mujer y Equidad de Género del Maule; y es diseñada y ejecutada por Fundación Semilla, organización con 20 años de trabajo con juventudes, convivencia, participación y ciudadanía.