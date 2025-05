Social 31-05-2025

Programa Mujeres Jefas de Hogar de Talca despidió a 90 participantes tras un año de aprendizaje

• Iniciativa del SernamEG permite ayuda directa a las mujeres con manejo de herramientas técnicas claves para avanzar en su autonomía económica

En dependencias de la sede Talca de Inacap se realizó el acto de egreso de 90 de las 120 participantes del Programa Mujeres Jefas de Hogar (PMJH), que durante el 2024 recibieron diversas herramientas técnicas claves para avanzar en su autonomía económica.

Al respecto, la directora regional de SernamEG Ana Cecilia Retamal, destacó la voluntad del alcalde y concejo municipal para llevar a cabo el programa en Talca para que las mujeres surjan y proyecten sus trabajos más allá del cuidado de los hijos e hijas y adultos mayores: Este Programas Jefas de Hogar les entrega herramientas para sus emprendimientos, para su idea de negocios e inserción en el mundo laboral, pero además entrega habilidades para el reencuentro con ustedes mismas. Hoy día terminan una etapa, pero es el comienzo de otra”, dijo.

Por su parte, Marcela Garrido, una de las mujeres egresadas 2024, expresó que no conocía el programa y “descubrí una serie de instancias que nos regalaron durante mi permanencia, transformadora realmente. Pasé de trabajar solita por 10 años en mi casa a pertenecer a una gran comunidad de mujeres que me motivan y me recuerdan que sí se puede y juntas la rompemos y que el cielo es el límite”.

En el acto también hicieron uso de los saludos el administrador municipal Ariel Amigo y el director de la unidad de desarrollo económico Alex Valdebenito quienes valoraron “este esfuerzo conjunto llevado a cabo con el municipio y la dirección regional de SernamEG “porque creemos que es la mejor forma de mejorar las oportunidades de empleabilidad de las mujeres”.

En marzo recién pasado se integraron al Programa Mujeres Jefas de Hogar 120 mujeres quienes ya iniciaron los Talleres de Formación para el Trabajo que concluirá en diciembre con la ejecución de actividades, de acuerdo a su proyecto laboral a corto plazo, el que cuenta con la colaboración de algunos servicios y oficinas municipales.

En la región del Maule el programa está instalado en 26 de las 30 comunas, vía convenio de transferencia de recursos, con cada municipalidad para entregarles a las cerca de cuatro mil mujeres diversas herramientas para conquistar su autonomía económica.