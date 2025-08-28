Policial 28-08-2025

Programa Recuperación de Barrios llega a Longaví

- Seremi del Minvu, Pablo Campos, destacó las intervenciones y mejoramientos que se ejecutarán en los barrios San Pablo de San Javier y Barrio Sur en Longaví

En una reunión informativa con el alcalde de Lonagví, Jaime Briones y representantes de la comunidad, el Seremi de Vivienda y Urbanismo del Maule, Pablo Campos, dio a conocer que el Barrio Sur de esta comuna, resultó seleccionado en el concurso 2025 del Programa Recuperación de Barrios.

Dicha resolución se oficializó el pasado 13 de agosto con la sesión de trabajo del jurado regional.

La autoridad del ramo destacó que por primera vez en la historia del programa la comuna de Longaví resultó beneficiada con este programa que tiene una duración de 5 años y una inversión del Minvu que alcanza los 1.500 millones de pesos.

El polígono de intervención establece 385 viviendas y una población estimada en 1.208 vecinos y vecinas.

En la estructura del barrio se reconocen tres juntas de vecinos: Los Conquistadores, San Sebastián y Cruz del Sur.

El Seremi Minvu, Pablo Campos, señaló que “lo que viene a continuación es coordinar con el alcalde y sus equipos la firma de convenio que iniciará la intervención El programa se inicia con la fase 1 que consiste en el levantamiento de diagnóstico a través de talleres, encuestas y recorridos barriales. La fase 1 tiene una duración de 5 meses. También una de las primeras tareas es definir la Obra de Confianza que cuenta con una inyección de recursos de 80 millones de pesos”, sostuvo el titular de vivienda y urbanismo.

SAN JAVIER

También en los últimos días se llevó a cabo el hito inaugural del Barrio San Pablo en la comuna de San Javier, el cual se seleccionó en el concurso 2024 y cuyo inicio formal se registró el 17 de marzo del 2025.

Se trata de un barrio ubicado en el sector surponiente de la comuna y con un polígono de intervención que considera 449 viviendas y una población estimada en 1.147 habitantes.

La inversión del Minvu alcanza los 1.500 millones de pesos y en la actualidad se encuentra ejecutando la fase inicial, existiendo la idea de priorizar una obra de confianza en la línea de seguridad y señalética.

Finalmente se debe consignar que en los próximos días se realizará el hito inaugural del Barrio Santa María Alto en Constitución.

