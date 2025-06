Deportes 25-06-2025

Promesa del vóleibol: Francisco Briones, linarense de 15 años, brilla en la selección nacional

- Actualmente sigue la preparación en Santiago para participar en una nueva gira con el seleccionado

Con solo 15 años , el joven voleibolista linarense, Francisco Briones , comienza a escribir su nombre entre las futuras figuras del deporte nacional. Gracias a su talento, disciplina y pasión por el vóleibol , fue recientemente preseleccionado por la selección chilena , un merecido reconocimiento que refleja su rápido y sólido crecimiento en las canchas.

Francisco , formó parte de una delegación nacional que viajó a Brasil, uno de los países potencia en este deporte, para participar en una gira de alto rendimiento con la selección . La experiencia fue sin duda una vitrina invaluable para medir fuerzas con grandes exponentes juveniles y seguir desarrollando su juego.

Briones , joven linarense, ha demostrado un compromiso ejemplar con su carrera deportiva , destacando por su técnica , actitud y visión dentro del campo . Desde su ciudad natal se proyecta con fuerza hacia nuevas metas, soñando con representar a Linares , la región y Chile en torneos internacionales y consolidarse como uno de los referentes del voleibol nacional .

En sus primeras palabras , tras la gira en Brasil , Francisco Briones , de 1.90 de estatura , dijo que “ estoy muy contento de haber competido en la gira de preparación de la selección nacional sub 21 , en Brasil . Durante este periplo tuve la oportunidad de representar a mi país , a la región del Maule y mi ciudad con 15 años, lo que me llena de orgullo”.

La ciudad de la cuna del vóleibol en el país celebra este importante logro , que no solo enorgullece a su familia y cercanos , sino que también es una inspiración para otros niños y jóvenes a seguir el camino del esfuerzo , la superación y constancia en este deporte .

Destacar que su puesto es de punta receptor , jugador que está cerca del armador y en posición de ataque .

Un nombre que, desde Linares , ya comienza a sonar con mucha fuerza en el vóleibol chileno .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo