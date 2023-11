Deportes 16-11-2023

“Promesas Maule” compartieron con medallista Panamericana Denisse Bravo quien fue homenajeada

• En una muestra del proyecto ejecutado por el Mindep-IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule, participaron diversas autoridades regionales y locales, reconociendo a la pugilista

En el marco de una exhibición de algunos de los talleres del programa “Promesas Maule” que se ejecutan en Curicó, Denisse Bravo, boxeadora ganadora de una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, recibió un reconocimiento por parte de autoridades de la región y el deporte, en esta iniciativa desarrollada en el Estadio La Granja, de Curicó y que además contó con el apoyo de la Corporación de Deportes curicana.

Fue la propia Gobernadora Regional, Cristina Bravo, quien destacó el programa que encamina a los jóvenes hacia el alto rendimiento y también el reconocimiento a la boxeadora: “Yo quiero agradecer al Seremi del Deporte, al Director del IND y al alcalde de Curicó, Javier Muñoz, por abrirnos las puertas para descentralizar el deporte y destacar el gran trabajo de Denisse Bravo, que es de esta provincia, que es de Lontué, siendo todo un orgullo y que refuerza, junto con el consejero Román Pavez que está acá, nuestro compromiso con un programa muy importante y que ha servido de espejo para otras regiones y esperamos seguir financiando para apoyar diversas disciplinas”.



El Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, mostró su satisfacción por ambas instancias, reconociendo el aporte de las escuelas y el logro de la deportista: “Promesas Maule es un proyecto que nació 2021 financiado completamente por el Gore y que a corto plazo ha tenido resultados exitosos, como el caso de Williams Mattamala en para natación y Franchesca Espinoza en para atletismo, quienes estarán en estos Parapanamericanos y que son parte del programa, teniendo buenos resultados en poco tiempo. Denisse es una deportista maulina que obtuvo un logro inédito y espectacular como mujer y maulina, donde su profesor, Daniel Canales es profesor del programa en Curicó, motivando aún más nuestro interés por el desarrollo del boxeo”.

PRESENCIA

Fueron cuatro las disciplinas que marcaron presencia en la muestra: karate, atletismo, ciclismo y el boxeo, además de mediciones a cargo del equipo multidisciplinario que brinda apoyo a los cerca 500 deportistas en formación que son parte del programa.

“Hay que reconocer las cosas en cada momento. El logro de Denisse con su medalla, es algo que ilumina a toda la región. Por otro lado, nuestro reconocimiento a la Gobernadora y a la Gobernación que aprueba los recursos para Promesa Maule, lo que permite que se nutra “Promesas Chile”, permitiendo la renovación de deportistas para la región, por lo que nuestra profunda gratitud es para todos los actores vinculados”, señaló el Director Regional del IND, Zenén Valenzuela.

Sobre su reconocimiento, Denisse Bravo, señaló su agradecimiento y anunció que seguirá su preparación con miras a una clasificación a los Juegos Olímpicos de Paris 2024

“Me costó harto llegar a los Panamericanos y venir con mi medalla acá me llena de orgullo. Contenta de compartir esta experiencia en la región, donde me han recibido con mucho cariño. Ha sido lindo todo esto. Ahora vienen algunos repechajes y los Juegos Olímpicos después, por lo que ahora sigo entrenando y me voy a Puerto Rico y probablemente a Colombia más tarde”, aseguró la deportista, quien en todo momento se mostró a plena disposición de la prensa, las fotos y los niños de Promesas Maule.

PROMESAS MAULE

Este 2023 se han implementado 37 escuelas deportivas en ocho comunas, considerando 18 disciplinas deportivas, de las cuales cinco desarrollan deportes adaptados. Las disciplinas que son parte de este ciclo son: Canotaje, ciclismo, natación, para natación, karate, atletismo, para atletismo, tenis de mesa, para tenis de mesa, taekwondo, futsal, para power lifting, boxeo, tiro con arco, judo, lucha y halterofilia.

Además, este año, se han planificado competencias de disciplinas colectivas de Promesas Maule 2023, reuniendo equipos de damas y varones de distintos puntos de la región en las disciplinas de básquetbol, balonmano y vóleibol.