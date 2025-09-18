Policial 18-09-2025

Promulgada ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público



El gobierno promulgó la ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial a la orgánica del Ministerio Público, dotándola de una estructura especializada para enfrentar con mayor eficiencia investigativa el crimen organizado y los delitos de alta complejidad, cometidos por asociaciones criminales, delictivas, y con alcance suprarregional o transnacional.

Desde la fecha de su promulgación el Ministerio Público tendrá un plazo de seis meses para implementar la nueva Fiscalía, nombrar al o la Fiscal Jefe Supraterritorial y a los primeros fiscales adjuntos supraterritoriales y sus funcionarios. Durante el primer año se contempla la incorporación de 15 fiscales y 28 funcionarios. Posteriormente, en un plazo de tres años, se nombrarán otros 20 fiscales y 35 funcionarios, para llegar a una dotación de 35 y 63, respectivamente, sumando un total de 98 personas.

