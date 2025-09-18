jueves 18 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 18-09-2025
    Promulgada ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público
    Publicidad 12

    El gobierno promulgó la ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial a la orgánica del Ministerio Público, dotándola de una estructura especializada para enfrentar con mayor eficiencia investigativa el crimen organizado y los delitos de alta complejidad, cometidos por asociaciones criminales, delictivas, y con alcance suprarregional o transnacional.
    Desde la fecha de su promulgación el Ministerio Público tendrá un plazo de seis meses para implementar la nueva Fiscalía, nombrar al o la Fiscal Jefe Supraterritorial y a los primeros fiscales adjuntos supraterritoriales y sus funcionarios. Durante el primer año se contempla la incorporación de 15 fiscales y 28 funcionarios. Posteriormente, en un plazo de tres años, se nombrarán otros 20 fiscales y 35 funcionarios, para llegar a una dotación de 35 y 63, respectivamente, sumando un total de 98 personas.
    Freddy Mora | Imprimir | 102

    Otras noticias

    Carabineros y Carlos Pinto se unen en campaña preventiva para estas Fiestas Patrias
    Carabineros y Carlos Pinto se unen en campaña preventiva para estas Fiestas…
    Linares: vecinos protestaron por cierre de sitio eriazo tras homicidio
    Linares: vecinos protestaron por cierre de sitio eriazo tras homicidio
    Autoridades reforzaron la campaña Por un 18 seguro en el Maule
    Autoridades reforzaron la campaña Por un 18 seguro en el Maule
    17 años de cárcel cumplirá padre que asesinó a su hijo la noche de año nuevo en Maule
    17 años de cárcel cumplirá padre que asesinó a su hijo la noche de…
    Linares No compres carne ilegal es el llamado preventivo de Carabineros
    Linares No compres carne ilegal es el llamado preventivo de Carabineros
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para