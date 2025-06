Social 26-06-2025

Pronostican llegada de onda polar extrema a la zona centro y sur del país

- Agroclimatólogo de la Universidad de Talca informó que el fenómeno iniciará el domingo 29 y se extenderá hasta el miércoles 2 de julio entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.

Una intensa onda polar dejará temperaturas bajo 0 en la zona centro sur del país desde el domingo 29 hasta el miércoles 2 de julio. En algunas localidades al sur de la Región del Maule, se podrían registrar récords de frío.



Así lo informó el académico del Centro de Investigación en Transferencia en Riego y Agroclimatología(CITRA) de la Universidad de Talca, Patricio González, quien explicó que este fenómeno se extenderá entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.



“En Santiago se presentarán temperaturas mínimas cercanas a 0º C y -1ºC, mientras que en Talca se registrarán entre -3ªC y -4º C, en Chillán oscilará en -6º C, y hacia el sur entre -5ºC y -6ºC”, explicó el académico de la UTalca.



La onda polar se origina en la Antártida y avanza hacia el norte facilitado por patrones meteorológicos. Se caracteriza por dejar temperaturas frías extremas bajo cero por más de tres días consecutivos.



Las razones de este fenómeno, detalló González, se debe a “que este invierno muestra un patrón atípico, caracterizado por lluvias cortas e intensas seguidas de largos periodos de frío extremo. Este ciclo se mantendrá durante julio, agosto e incluso parte de septiembre, lo cual podría contribuir a sumar otro año deficitario en lluvias”.



IMPACTO SOCIAL Y AGRÍCOLA



El agroclimatólogo de la UTalca advirtió que en Chile se registra la temperatura a 1,50 metros, “sin embargo a nivel del suelo (10 cm) la temperatura suele ser 2 o 3 grados menos. Esto implica que debemos tener los recaudos necesarios para la gente que está en situación de calle”, subrayó el académico.



Asimismo, González alertó que estas heladas pueden tener consecuencias en árboles frutales y hortalizas, como la lechuga y acelga, ya que el frío destruye estas estructuras vegetales a nivel celular debido al congelamiento.