Editorial 30-11-2024

Propinas y garzones

Con el propósito de proteger los derechos y la integridad de los consumidores, la Comisión de Economía aprobó un proyecto de ley que impide que se sugiera o exija el otorgamiento de propinas en establecimientos que no cuenten con atención de garzones (boletín 17020).



La norma es impulsada por el presidente de la instancia, diputado Víctor Alejandro Pino (DEM), y plantea una modificación al Código del Trabajo.



Así, se estipula que el empleador de este tipo de locales, deberá tomar las medidas necesarias para que los trabajadores no procedan a solicitar a los clientes la entrega de propinas.



En el caso de no tomar dichas medidas, se sancionará al empleador con una multa de 3 a 5 UTM mensuales.

Según el autor del proyecto, no se debe permitir que el personal de mesón, que no atiende directamente mesas, solicite o sugiera propinas para sí mismos. Esto, debido a que ellos perciben una renta pactada con su empleador por realizar esa función determinada.