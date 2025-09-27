Política 27-09-2025

Proponen aumentar a tres meses fuero laboral por el fallecimiento de un hijo

La pérdida de un ser querido, especialmente la de una hija o hijo, genera un proceso de duelo difícil de afrontar y si bien en nuestro país existen disposiciones que permiten a los padres y madres trabajadores ausentarse de sus funciones en este período, un grupo de senadoras y senadores presentó una moción para ampliar de uno a tres meses el fuero laboral en estos casos.

Se trata de una moción que modifica el Código del Trabajo para aumentar el plazo de fuero laboral en el caso de fallecimiento de una hija o hijo.

En Chile los padres y madres tienen derecho a un permiso laboral de 10 días por la muerte de una hija o hijo y de un mes de fuero laboral, lo que los protege de ser despedido sin causa justificada por su empleador durante ese período.

No obstante, a juicio de las y los senadores que presentaron la iniciativa propusieron ampliar de uno a tres meses el fuero laboral con el objeto de darle al trabajador más tiempo para el proceso de recuperación emocional.

Con esto, se busca reconocer la magnitud del duelo parental y proteger la salud mental, estabilidad económica y derechos laborales en un momento de vulnerabilidad.



