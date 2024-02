Crónica 27-02-2024

Proponen crear corredor de servicios municipales en mercado provisorio de Talca

El precandidato a alcalde Sixto González planteó la estrategia, ante los temores de locatarios por una posible disminución en sus ventas.



Como una herida que no termina de cicatrizar, permanece el legendario Mercado Central de Talca en el casco antiguo de la ciudad.

La reconstrucción del edificio, golpeado por numerosos incendios y terremotos desde su fundación en 1890, se encuentra ad portas de una nueva licitación, tras dos concursos declarados desiertos. El último llamado cerró el pasado 23 de noviembre en Mercado Público.

“Ha sido un proceso muy largo y de contradicciones. En mi primer periodo como concejal, se logró que el mercado fuera declarado monumento nacional, con la oposición de ciertos sectores, en especial de la alcaldía liderada en ese entonces por Juan Castro. Cuando finalmente se allanaron los recursos para la reconstrucción del mercado, conservándolo como un monumento histórico, hubo que agregar una partida de recursos adicionales”, explicó el precandidato a alcalde de la capital regional, Sixto González.

De lograr una licitación exitosa, la municipalidad tendrá que coordinar el traslado de 121 locatarios al ex Gimnasio Municipal, habilitado como mercado provisorio con fondos del Gobierno Regional.

“Hoy los locatarios están en un dilema. Hay un mercado provisorio y muchos sienten temor de irse para allá, ante el riesgo de tener menos gente comprando. Nuestra propuesta es que se instalen algunos servicios municipales en ese espacio, para que más gente vaya a ese lugar y logre conectarse con los locatarios. La cosa es que no queden tan aislados, como lo que pasó con el Crece de la 11 Oriente 1 Sur”, agregó González.

“Guardianes del patrimonio”

Ubicada en el corazón de la comuna, la estructura patrimonial se encuentra frente a un inmueble que sufre total abandono. Las Escuelas Concentradas de Talca, conferidas en comodato al municipio, sufrieron severos daños tras el catastrófico 27F, que dejó inutilizable al recinto.

“Nosotros nos sentimos como guardianes del patrimonio, por eso queremos quedarnos aquí hasta que aparezca una empresa interesada en la licitación. No queremos que pasen treinta años como ocurrió con el Teatro Regional o que se repita lo sucedido con “Las Concentradas”, que ahora son un estacionamiento”, sostuvo la presidenta del sindicato del mercado, Marcela Becerra.

“Las condiciones pueden cambiar en el camino -precisó-, pero sabemos que en algún momento tendremos que irnos. La idea es que Talca tenga el mercado que se merece, porque no puede haber una ciudad sin mercado. Este espacio siempre ha sido un punto de encuentro, donde no existen clases sociales, porque vienen ricos, pobres, de todo, y donde se hacían cosas hermosas, con cantantes y exposiciones. Nos gustaría recuperar eso”.