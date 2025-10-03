Hoy
viernes 03 de octubre del 2025
Policial 03-10-2025
Proponen mejorar fiscalización preventiva frente a robo de cables
La Comisión investigadora sobre robo de cables de cobre de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó su informe de propuestas y conclusiones, donde destaca la necesidad de mejorar la fiscalización preventiva.
Durante su última sesión, la instancia revisó dos propuestas de informe. En materia de propuestas, se plantean una serie de modificaciones legales en torno a este delito, debido a la afectación que tiene en la comunidad, particularmente en comunas rurales. Además, propone incorporar técnicas especiales de investigación e incorporar este delito en los ilícitos perseguidos por las Fiscalías Supraterritoriales de la Ley N° 21.644.
A ello se suma el fortalecimiento del rol fiscalizador preventivo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC.
Freddy Mora | Imprimir | 34
Otras noticias
Prisión preventiva para imputados sorprendidos con más de 100 kilos de…
Cyber Monday 2025: entregan claves para comprar de manera segura y evitar…
Realizan ceremonia de develación de bustos en honor a mártires de Carabineros
Jefe de la PDI en el Maule fue ratificado en el Alto Mando 2026
Incautan en Talca más de una tonelada de cable de cobre