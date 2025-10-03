Policial 03-10-2025

Proponen mejorar fiscalización preventiva frente a robo de cables



La Comisión investigadora sobre robo de cables de cobre de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó su informe de propuestas y conclusiones, donde destaca la necesidad de mejorar la fiscalización preventiva.

Durante su última sesión, la instancia revisó dos propuestas de informe. En materia de propuestas, se plantean una serie de modificaciones legales en torno a este delito, debido a la afectación que tiene en la comunidad, particularmente en comunas rurales. Además, propone incorporar técnicas especiales de investigación e incorporar este delito en los ilícitos perseguidos por las Fiscalías Supraterritoriales de la Ley N° 21.644.

A ello se suma el fortalecimiento del rol fiscalizador preventivo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC.

