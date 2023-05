Política 28-05-2023

Propuesta constitucional exigirá un 5 % para que partidos políticos tengan representación en el Congreso



El Pleno de la Comisión Experta aprobó -23 votos a favor y una abstención- la norma que establece que sólo los partidos políticos que alcancen, al menos, un 5 por ciento de los votos válidamente emitidos, a nivel nacional, en la elección de la Cámara de Diputadas y Diputados tendrán derecho a participar en la atribución de escaños.

Para el sistema político y electoral chileno esta indicación, incluida en el anteproyecto que propondrá la instancia al Consejo Constitucional el próximo 7 de junio, tendrá una fuerte repercusión para la democracia.

Es así como las intervenciones de casi la totalidad de los comisionados y comisionadas prácticamente estuvieron en la misma línea, en orden a que esto permitirá, por ejemplo, fortalecer la democracia y las colectividades, ordenar el sistema político, terminar con la fragmentación excesiva y, en definitiva, robustecer una gobernabilidad más eficaz en beneficio de la ciudadanía. No obstante, esto también podría obligar a las colectividades a fusionarse o formar nuevas alianzas para no desaparecer.

Esta indicación incluye un inciso que señala que el umbral del 5 por ciento no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar, como mínimo, ocho parlamentarios en el Congreso Nacional.