Política 26-06-2025

Propuesta de la UDI busca eliminar el pago de contribuciones en la primera vivienda

El Diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Donoso, valoró la propuesta presentada por su partido que busca eliminar el pago de contribuciones para la primera vivienda, calificando este impuesto como "injusto" y como "una barrera para el acceso a una mejor calidad de vida". Esta propuesta será incorporada al programa presidencial de Evelyn Matthei, candidata de la UDI.

El parlamentario gremialista destacó la relevancia de la iniciativa, señalando que "las familias chilenas hacen un esfuerzo tremendo para acceder a una vivienda digna, pero se ven penalizadas por un impuesto que no considera su situación real. Este tipo de cargas no solo dificultan el acceso a una mejor calidad de vida, sino que también afectan la estabilidad financiera de quienes, con sacrificio, han trabajado durante años para poder ser propietarios de su hogar".

El legislador por el Distrito 17 subrayó que, a través de esta propuesta, la UDI busca corregir un sistema tributario que, según él, penaliza de manera injusta a las familias que más necesitan apoyo, sin considerar factores como la deuda hipotecaria ni los ingresos de los propietarios. En este contexto, el diputado remarcó que "el pago de contribuciones no debe ser una carga para quienes ya han realizado un esfuerzo enorme para adquirir su primera vivienda".

En Chile, aproximadamente el 23% de las viviendas con destino habitacional pagan contribuciones, mientras que el 77% están exentas de este impuesto. De ellas, los principales montos están en las 3 comunas de mayores ingresos del país.