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    Política 05-11-2026
    Propuesta que regula la IA avanza a su debate en sala del Senado
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    Propuesta que regula la IA avanza a su debate en sala del Senado
    En condiciones de ser visto por la Sala quedó el proyecto que regula los sistemas de Inteligencia Artificial (IA), la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. Esto luego que los integrantes de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación aprobaran por unanimidad la idea de legislar.
    Preliminarmente, los congresistas decidieron que el 4 de diciembre será el plazo máximo para presentar enmiendas, fecha en que definitivamente la cartera de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación tendría que presentar su propuesta.
    La moción en trámite busca modificar sustancialmente el modelo regulatorio para el desarrollo de esta tecnología en el país. Hoy cursa su segundo trámite en el Senado.
    El proyecto se inspira en la ley de IA de la Unión Europea (UE). Su lógica central es regular según el riesgo, de manera que mientras más daño puede causar un sistema, más obligaciones tiene quien lo desarrolla o lo usa.
    Prohíbe sistemas que atenten contra los derechos fundamentales, tales como la puntuación social (social scoring), la manipulación del comportamiento que cause daño o el reconocimiento biométrico remoto, en tiempo real, en espacios públicos (salvo excepciones muy calificadas).

    Freddy Mora | Imprimir | 259

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