Social 01-10-2025

Prosalud UCM presentará evidencia científica: ¿podría ser una de las soluciones a la malnutrición por exceso?

- Este 1 de octubre desde las 9 de la mañana, el programa de vinculación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule; presentará los resultados de su estudio sobre la efectividad de una intervención educativa integral en el estado nutricional y hábitos alimentarios de escolares maulinos.

Clases didácticas sobre nutrición, creación de huertos escolares con foco en la soberanía alimentaria y talleres de cocina con los productos cosechados. Estas fueron las etapas de la intervención educativa que implementó Prosalud UCM desde 2023 en 18 grupos de escolares de tercero a quinto básico e n establecimientos rurales de la provincia curicana.

Para evaluar la efectividad, el equipo de investigación liderado por Isabel Pereira González, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética UCM; midió el estado nutricional y los hábitos alimenticios en los menores antes y después de haber participado de la intervención. Además, el estudio contempla 18 grupos control, es decir, que no fueron intervenidos y que sirven como punto de comparación.

En abril de este año, Prosalud UCM dio a conocer sus resultados preliminares, los que ya mostraban una disminución de la obesidad severa de un 12 a un 9 por ciento. La obesidad severa es un factor predisponente para enfermedades cardiovasculares, problemas en los huesos y en las articulaciones de los menores; lo que tendría impacto directo en la salud.

¿PODRÍA SER UNA DE LAS SOLUCIONES PARA FRENAR LA MALNUTRICIÓN POR EXCESO EN NUESTRO PAÍS?

Disminuir los índices de malnutrición por exceso en Chile ha sido una tarea difícil. Pese a los esfuerzos de diversas campañas y regulaciones como la Ley de Etiquetado y los kioscos saludables; las cifras siguen siendo altas y han aumentado en la última década. El Maule se encuentra entre las cinco regiones con mayor cantidad de niños obesos.

Paula Ceballos Vásquez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud UCM, explicó que “los indicadores epidemiológicos en las niñas y niños maulinos siguen siendo preocupantes y el Mapa Nutricional Junaeb este año mostró que más del 30% de los escolares del Maule tienen obesidad y obesidad severa. Es por ello que, desde la Universidad, no podemos hacer otra cosa que tomar acción y poner nuestros conocimientos al servicio de la solución de problemas reales y concretos de la región”.

La autoridad académica enfatizó que “Prosalud es un programa de vinculación con el medio con un fuerte componente de investigación y de formación interdisciplinaria. Considerar que esta forma de vincularnos es estratégica para generar un impacto real. Es por ello que han participado activamente académicos y estudiantes de Nutrición, Enfermería, Agronomía, Educación y también nuestros aliados de la Seremi de Salud y la Municipalidad de Curicó”.

A partir de las 9 horas en el Auditorio de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Curicó, se realizará el seminario de presentación de los resultados finales de este estudio.



