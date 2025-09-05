Editorial 05-09-2025

Protección a Gendarmes

En el marco de la labor que desempeñan las y los gendarmes y el riesgo que implica su trabajo, el grupo parlamentario de Seguridad Ciudadana aprobó en general el proyecto que agrava penas y dispone medidas de seguridad en favor del personal de Gendarmería de Chile.



La moción impulsada por legisladores socialistas encabezados por Marcos Ilabaca, tiene como fin modificar la Ley Orgánica de Gendarmería para agravar las penas por ataques lesivos contra los funcionarios de la institución. Así como, disponer medidas para resguardar la integridad de sus funcionarios y familias.



La votación se realizó luego de la exposición del subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz. El personero manifestó que está de acuerdo con el propósito y objetivo de la moción, ya que los gendarmes están en la primera línea de lucha contra el crimen organizado.



Sin embargo, en relación al primer punto del proyecto, que propone subir en un grado las penas a quienes lesionan o agredan a gendarmes, manifestó que el gobierno no está de acuerdo. Señaló que, actualmente, las penas por agredir a dichos funcionarios son las mismas que para el personal de Carabineros y las Fuerzas Armadas.



