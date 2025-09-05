viernes 05 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Editorial 05-09-2025
    Protección a Gendarmes
    Publicidad 12
    En el marco de la labor que desempeñan las y los gendarmes y el riesgo que implica su trabajo, el grupo parlamentario de Seguridad Ciudadana aprobó en general el proyecto que agrava penas y dispone medidas de seguridad en favor del personal de Gendarmería de Chile.

    La moción impulsada por legisladores socialistas encabezados por Marcos Ilabaca, tiene como fin modificar la Ley Orgánica de Gendarmería para agravar las penas por ataques lesivos contra los funcionarios de la institución. Así como, disponer medidas para resguardar la integridad de sus funcionarios y familias.

    La votación se realizó luego de la exposición del subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz. El personero manifestó que está de acuerdo con el propósito y objetivo de la moción, ya que los gendarmes están en la primera línea de lucha contra el crimen organizado.

    Sin embargo, en relación al primer punto del proyecto, que propone subir en un grado las penas a quienes lesionan o agredan a gendarmes, manifestó que el gobierno no está de acuerdo. Señaló que, actualmente, las penas por agredir a dichos funcionarios son las mismas que para el personal de Carabineros y las Fuerzas Armadas.

    Freddy Mora | Imprimir | 52

    Otras noticias

    El magnífico año de la bolsa en cifras: 35% de avance, sobre 9.000 puntos y Latam en la cúspide
    El magnífico año de la bolsa en cifras: 35% de avance, sobre 9.000 puntos…
    Cuidado infantil
    Cuidado infantil
    Cédula de Identidad
    Cédula de Identidad
    Seguridad Municipal
    Seguridad Municipal
    Juego ilegal
    Juego ilegal
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para