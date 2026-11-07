Política 07-11-2026

Protección de Datos: Comisión aprobó postergar entrada en vigencia de la ley



Por unanimidad, la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó, en general, la propuesta del Ejecutivo que modifica la entrada en vigencia de la Ley 21.719, que regula la protección y tratamiento de los datos personales, hasta el 15 de octubre de 2027.

La norma, con discusión inmediata y ya aprobada en el Senado en su primer trámite, pide establecer esta extensión para asegurar una implementación gradual, coordinada y sistematizada del nuevo régimen jurídico.

Además, también plantea algunas modificaciones para precisar el procedimiento aplicable a la primera designación del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos.







Reporte INE: pernoctaciones de alojamiento turístico de la Región del Maule aumentaron 3,9% interanualmente



Las pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico en la Región del Maule llegaron a 31.751 en Septiembre de 2026, lo que implicó un alza de 3,9%, respecto al mismo mes del año anterior. Así lo revela la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) publicada esta mañana por la Dirección Regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La tasa de ocupación en habitaciones a nivel regional fue 14,5%, aumentando 1,29 puntos porcentuales en doce meses.

Los establecimientos de alojamiento turístico anotaron un RevPAR (ingreso por habitación disponible, por su sigla en inglés) regional de $ 12.283, aumentando 16,7% en doce meses; mientras que el ADR (tarifa promedio diaria, por su sigla en inglés) registrado fue de $ 84.662 en la región, creciendo 6,4% interanualmente.

