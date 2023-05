Social 21-05-2023

Protege tu salud: lava tus manos

• Gracias al lavado de manos es posible cortar la transmisión de microbios y proteger de esta forma nuestra salud

• Para un correcto lavado de manos es necesario dedicarle un mínimo de 20 segundos

• El uso de desinfectantes puede ser un completo, pero nunca sustituir al lavado de manos

Hace mucho tiempo que sabemos que la higiene de las manos es fundamental para nuestra salud. Sin embargo, un gesto tan sencillo como lavárnoslas muchas veces se nos olvida. Y no solo a las personas comunes, ya que hasta a los profesionales sanitarios también se les pasa por alto este gesto con el que se pueden salvar vidas. La reciente pandemia de covid-19 ha servido para recordarnos la importancia de lavar las manos.

Ahora que la situación está mejorando, es importante mantener este buen hábito. Razones para ello hay múltiples: El lavado de manos salva vidas, es la medida más económica, sencilla y eficaz para reducir el riesgo de infecciones y hace parte de las recomendaciones en la lucha contra la resistencia antimicrobiana, una de las 10 principales amenazas para la salud pública a las que se enfrenta la humanidad.

La ciencia, la investigación y los datos estadísticos respaldan esta medida. Las manos se convierten en vehículo y mecanismo de transmisión por contacto para diversos microorganismos. Por ejemplo, cuando una persona tiene gripa y tose puede ‘lanzar’ al ambiente hasta 3.000 gotas de secreciones y en ellas pueden estar diversos tipos de gérmenes, que pueden sobrevivir hasta 30 horas en superficies o fómites, dependiendo del material del que estén hechos y del tipo de microorganismo.

La propagación de los microbios

En el último siglo la esperanza de vida ha aumentado de forma muy significativa. En esto sin duda han jugado un papel muy importante las múltiples medidas de higiene que se han ido implantando con los años y entre las cuales destaca el lavado de manos, que no siempre se tuvo clara su importancia. No fue el siglo XIX cuando Ignaz Semmelweis, un médico húngaro que trabajaba en la Clínica Obstétrica del Hospital General de Viena, descubrió que con un adecuado lavado de manos se lograba disminuir de forma muy notable la mortalidad.

A pesar de su insistencia porque la comunidad médica incrementara las medidas de higiene, se encontró con una férrea resistencia y acabó condenado al ostracismo. Louis Pasteur, años después, trató de convencer nuevamente a los médicos de la importancia de lavarse las manos, teniendo más fortuna que Semmelweis.

Hoy ya sabemos que la eliminación de microbios mediante la higiene de manos es una medida esencial para prevenir muchas enfermedades infecciosas, como las respiratorias y gastrointestinales, así como de la piel y los ojos. “Salva vidas, pues hay estudios que indican que la higiene de manos puede evitar el 50 % de enfermedades infecciosas”, explica el Dr. Rafael Cuenca, jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Córdoba, en España.