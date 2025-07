Crónica 17-07-2025

Proveedores de la salud advierten sobre el riesgo de nuevos hackeos al ISP y llaman a las autoridades a tomarse en serio la ciberseguridad en los organismos del Estado



• Eduardo Del Solar, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), afirmó que lo que ocurre en el Instituto de Salud Pública (ISP) pone en riesgo la seguridad del paciente y confidencialidad de la información clínica, al vulnerarse los sistemas de la entidad encargada de certificar y regular el sistema de salud de Chile.



Después de 13 días de haber sido afectados por un ataque informático, el ISP convocó a una reunión a los diferentes gremios de la salud para informar sobre el hackeo. Lo ocurrido ha provocado una profunda preocupación en la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), ya que el incidente deja en evidencia una inquietante fragilidad en la ciberseguridad de uno de los organismos clave del sistema sanitario nacional.

Los dispositivos médicos que ingresan a Chile requieren autorizaciones y certificaciones reguladas por el ISP. Al quedar inhabilitados los sistemas, el Instituto se vio obligado a liberar temporalmente el ingreso de estos productos sin contar con toda la documentación exigida, para evitar un bloqueo en las zonas de ingreso.

“Lo sucedido es muy grave, porque durante este período, en que los sistemas del ISP se mantienen funcionando en contingencia, no hay certeza de dónde y en qué sitios está circulando toda la información hackeada, que contiene datos sensibles de pacientes, licencias, bodegas e información regulatoria. Esto genera una crisis de confianza a nivel regulatorio sin precedente en la historia reciente de la salud en Chile, originando un serio problema que debe ser subsanado y que no puede volver a ocurrir”, advirtió Eduardo Del Solar.

UNA FALLA DE FONDO

Para el director ejecutivo de APIS, es fundamental que las autoridades actúen con transparencia, esclareciendo con prontitud el origen del ataque, las fallas detectadas y las medidas concretas que se están implementando para restablecer completamente el sistema y entregar certezas de que este tipo de episodios no se repetirá.



“Si no se toman las medidas correctas y de forma oportuna, estos ataques se pueden repetir, con un impacto directo en la salud de los chilenos. Hemos visto una inquietante vulnerabilidad en un organismo del Estado que es clave para certificar dispositivos médicos y otros productos esenciales para el sistema de salud. Que el ISP deje de funcionar por varios días representa una amenaza directa para la atención de la población”, enfatizó Del Solar.

Finalmente, el representante de APIS cuestionó la falta de transparencia del gobierno en este episodio: “El Ejecutivo no ha entregado explicaciones suficientes y ha actuado con opacidad, lo que se asume como una señal de que se intenta minimizar el episodio. Lo que se requiere es exactamente lo contrario: asumir la gravedad de los hechos y actuar en consecuencia.”

“Para la industria de los dispositivos médicos es fundamental el control y la fiscalización de los productos que ingresan al país, y el rol del ISP es insustituible en esa tarea. Como miembros del COSOC del Instituto, sabemos lo relevante que es fortalecer la ciberseguridad para garantizar el funcionamiento de este organismo”, concluyó Del Solar.