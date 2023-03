Deportes 02-03-2023

Provincial Osorno fue el único club de los ascendidos que ganó en su debut

- Partido ante Lautaro de Buin todavía espera el visto bueno de la ANFP

Comenzó el torneo de la Segunda Profesional y dispar suerte tuvieron los elencos que vienen de ascender de Tercera División al profesionalismo. Quien fuera el “verdugo” del Depo, Deportes Rengo, cayó por 3 a1 frente a Lautaro de Buin, el próximo rival de los albirrojos. En cambio, Provincial Osorno se estrenó de visita ante el equipo del Torreón, Deportes Valdivia, al cual derrotó por 2 a 0 con anotaciones en dos oportunidades de Diego Bielkiewicz.

En tanto que el campeón Deportes Linares, no pudo con Real San Joaquín y terminó inclinándose por 2 a 1, en superficie sintética, el talón de Aquiles de los dirigidos por Luis Pérez Franco, que no pudieron contar con los dos extranjeros quienes tuvieron inconvenientes con algunos documentos. Ni siquiera el técnico estuvo dirigiendo porque no tenía la actualización de su título. Es de esperar que este fin de semana, pueda estar en la banca.

PREOCUPACIÓN POR LOS TRABAJOS

Si bien es cierto, cuando estuvo en Linares, la jefa del Plan Estadio Seguro Pamela Venegas, quedó impresionada con el recinto, al cierre de esta edición, todavía el polideportivo de la calle Rengo no estaba habilitado para disputar el partido.

Son varios los trabajos que se están realizando en el Tucapel Bustamante Lastra, como por ejemplo el cambio de tablones en las gradas, del sector de las galerías, pero son 13 puntos: circuito cerrado, cámaras al ingreso, tanto por la entrada principal como por las Pataguas, cierre perimetral hasta conexiones de internet.

Víctor Campos, jefe de los recintos Deportivos, dijo que “aquí necesitamos también a los dirigentes, para que nos ayuden no es solamente del municipio y eso es lo que extrañamos”.

TALCA A LA VISTA

Será clave esta jornada para dilucidar si el partido se juega en el polideportivo de la calle Rengo, o de lo contrario los ojos ya comienzan a mirar hacia el norte, donde asoma como alternativa el estadio multicolor de la ciudad del piduco el domingo en principio a las 18:00 horas.

Lo que no se entiende es cómo a otros estadios que son inferiores al nuestro, no les pongan obstáculos para competir en esta categoría. Tal parece que literalmente Linares carece de peso en la ANFP.

Gerardo Dominguez A

Redactor Deportivo