Policial 04-10-2025

Provincias de Linares y Cauquenes: Ronda Impacto regional dejó 31 detenidos en esta zona



En las Provincias de Linares y Cauquenes, la Ronda Impacto Regional fue liderada por el Prefecto de la Prefectura de Linares, Coronel Fernando Osses junto con la Delegada Presidencial Provincial, Aly Valderrama; además de funcionarios policiales y personal de seguridad pública, basados en una estrategia que busca aumentar la seguridad, efectuando controles vehiculares y de identidad, fiscalizaciones de cumplimientos de órdenes de aprehensión e ingesta alcohólica en la vía pública además de evitar delitos; además con la colaboración del Dron.

En esta ocasión los resultados obtenidos en el radio de la Prefectura Número 15, fueron: 31 detenidos por diferentes delitos, además se realizaron 933 controles de identidad, 7 investigativos, 1mil 55 vehiculares además de 12 fiscalizaciones a entidades bancarias, 20 a locales comerciales, 43 a locales de alcoholes y 2 de seguridad privada. En este mismo contexto, se efectuaron 118 infracciones por la ley de tránsito, 5 por ingerir licor en la vía pública, 2 a locales de alcoholes y 2 por comercio clandestino y, se incautó un vehículo y 2 armas blancas.

