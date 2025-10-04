sábado 04 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 04-10-2025
    Provincias de Linares y Cauquenes: Ronda Impacto regional dejó 31 detenidos en esta zona
    En las Provincias de Linares y Cauquenes, la Ronda Impacto Regional fue liderada por el Prefecto de la Prefectura de Linares, Coronel Fernando Osses junto con la Delegada Presidencial Provincial, Aly Valderrama; además de funcionarios policiales y personal de seguridad pública, basados en una estrategia que busca aumentar la seguridad, efectuando controles vehiculares y de identidad, fiscalizaciones de cumplimientos de órdenes de aprehensión e ingesta alcohólica en la vía pública además de evitar delitos; además con la colaboración del Dron.
    En esta ocasión los resultados obtenidos en el radio de la Prefectura Número 15, fueron: 31 detenidos por diferentes delitos, además se realizaron 933 controles de identidad, 7 investigativos, 1mil 55 vehiculares además de 12 fiscalizaciones a entidades bancarias, 20 a locales comerciales, 43 a locales de alcoholes y 2 de seguridad privada. En este mismo contexto, se efectuaron 118 infracciones por la ley de tránsito, 5 por ingerir licor en la vía pública, 2 a locales de alcoholes y 2 por comercio clandestino y, se incautó un vehículo y 2 armas blancas.
    Ronda Impacto de Carabineros arrojó 59 detenidos en la Región del Maule
    Privados de Libertad del Penal de Curicó, que se rehabilitan de consumo problemático, obtuvieron alta terapéutica
    Prisión preventiva para imputado por homicidio calificado en Parral
    Linares: el lunes se define futuro procesal de 2 acusados por la muerte de Víctor Cancino en accidente de tránsito
    Proponen mejorar fiscalización preventiva frente a robo de cables
