martes 10 de noviembre del 2026
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    Política 10-11-2026
    Proyecto de ley busca penalizar vulneraciones a la libertad sindical y la seguridad de los trabajadores
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    Un proyecto de ley de los diputados Cristián Tapia y Carlos Carvajal propone modificar el Código Penal y otras leyes para reforzar la protección penal de los derechos laborales y previsionales, sancionando vulneraciones a la libertad sindical, la seguridad de los trabajadores y la jornada laboral. Además, busca fortalecer el deber de denuncia de la Dirección del Trabajo e impedir que los responsables de estos delitos contraten con el Estado.
    Los autores sostienen que Chile carece de un sistema organizado de normas penales destinado a proteger los intereses de los trabajadores. A su juicio, los delitos existentes se encuentran dispersos, duplicados o combinados con otras figuras, por lo que no puede afirmarse que exista propiamente un Derecho Penal del Trabajo.
    El proyecto propone incorporar un numeral 1° al artículo 158 del Código Penal, con el objeto de sancionar al funcionario público que, ilegítimamente, prohíba, impida o entorpezca la constitución o el normal funcionamiento de un sindicato u otra organización de trabajadores reconocida por la legislación laboral, o imponga condiciones indebidas para ello.
    Freddy Mora | Imprimir | 94

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