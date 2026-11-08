Política 08-11-2026

Proyecto de ley busca prohibir que familiares de autoridades públicas ejerzan lobby remunerado



Los senadores Francisco Huenchumilla, Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez presentaron un proyecto de ley que busca modificar la Ley N°20.730, que regula el lobby, para prohibir que familiares cercanos de determinadas autoridades públicas ejerzan actividad de manera remunerada ante los organismos donde sus parientes desempeñan funciones.

La iniciativa tiene como objetivo prevenir conflictos de interés, evitar que las relaciones familiares otorguen ventajas indebidas en el acceso a las autoridades y fortalecer la transparencia, la probidad y la igualdad de trato en las decisiones públicas.

Los autores señalan que la Ley del Lobby estableció obligaciones de transparencia y publicidad para regular las gestiones destinadas a influir en las decisiones de las autoridades. Sin embargo, advierten que, después de doce años de aplicación, la normativa presenta limitaciones, ya que no contempla prohibiciones ni inhabilidades específicas para ejercer esta actividad.

Finalmente, proponen establecer restricciones que eviten el uso de estos vínculos para obtener ventajas en el acceso a organismos públicos e influir en sus decisiones.



