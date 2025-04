Crónica 22-04-2025

Proyecto Embalse Longaví avanza para convertirse en realidad



• Mediante la apertura de licitación que contempla más de 4.400 millones de pesos, se realizará el estudio de impacto ambiental y de factibilidad, lo que entregará el lugar específico y tamaño de la obra.







El viernes 28 de marzo, fue publicado en el Diario Oficial, la Licitación Pública para el “Estudio de Factibilidad, Embalse Longaví de la región del Maule”. Lo que marca el inicio de este gran proyecto que los regantes de Longaví, Retiro y Parral, buscan hace más de 20 años, pues con ello se plantea una solución a situaciones de déficit hídrico o grandes crecidas en invierno, entre otras.

Para exponer de esta fase, que cierra el 20 de mayo y que contempla más de 4.400 millones de pesos, el Jefe del Departamento de Proyectos de Riego de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) Iván Rojo, se reunió con el Directorio de la Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes (JVRL). En el encuentro, se explicó el proceso y se hizo un análisis de la situación actual en el área, en la que el profesional se comprometió a agilizar y enfocar la ejecución del estudio a la brevedad.

El Embalse Longaví tiene la autorización para continuar con el proyecto, en el que se considera el estudio de perfil de factibilidad, diseño y construcción. El Jefe del Departamento de Proyectos de Riego de la DOH, comenta que “hoy, es necesario precisar la factibilidad para determinar la ubicación con precisión y también se va a pedir la autorización medioambiental para que esto se pueda construir… El estudio de terreno entregará la ubicación, donde se tendrá participación ciudadana, de topografía, geología, caracterización geomorfológica, estudio de recursos hídricos, cambio climático, derechos de aguas, considerando campañas territoriales para evidenciar si hay componentes de afectación o no. Lo que permite determinar qué tamaño optimo es lo que se podría tener”.

Por su parte, el Presidente del Directorio de la JVRL, Máximo Correa, asegura que esta obra es muy necesaria para el sistema en general. “Porque estuvimos 15 años con déficit del recurso, sin tener claridad si tendríamos agua o no, en vez de tener un Embalse que acumule el recurso y no se vaya río abajo, guardando para la temporada agrícola y logrando alimentar nuestros predios y animales en verano”, puntualizó Correa. Así mismo, comentó que el Estado debe entender que la riqueza del Maule se basa en el agua y de no tenerla, serán las nuevas generaciones que se trasladen al área urbana buscando mejores alternativas. Además, a esto se suma que el 80% de los productores del Longaví, corresponden a la pequeña agricultura.

Con la futura construcción del Embalse Longaví, se considera seguridad de riego de 30 mil hectáreas y existiría un potencial adicional de 11.700 nuevas hectáreas. Esto, también debe revisarse y establecerse en el estudio, considerando todas las dimensiones que podrían considerar tres años de ejecución del Estudio y luego someterlo a etapa medioambiental.

Una vez concluida esta fase, con trabajo en el territorio por cerca de 5 años, se determinará el lugar propicio para la obra de acumulación de agua y el tamaño exacto. Después, continuará la etapa de Diseño, donde se consideran nuevos parámetros en el avance del proyecto.