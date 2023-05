Crónica 16-05-2023

Proyecto indagará sobre los avances de la carrera de docente

• La iniciativa es desarrollada por investigadores de la Universidad de Talca en conjunto con varias casas de estudios de Brasil, y busca dar luces sobre las actuales políticas públicas en esta materia.



Conocer la realidad de los educadores de la Región del Maule, así como también el avance en materia de políticas públicas para apoyar su labor, son dos de los objetivos principales de una iniciativa que realiza la Facultad de Educación de la Universidad de Talca en conjunto con la Universidad Federal de Paraná, en Brasil.

Según detalló el académico del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional (IIDE) de la Universidad de Talca, Jorge Alarcón Leiva, “el proyecto tiene como propósito investigar durante los años 2023 y 2024, es decir, en un periodo de 24 meses, políticas dirigidas a carrera y remuneración docente. Esta labor se inscribe dentro de una línea de trabajo internacionalmente asociada a la valorización de los docentes como parte importante del sistema educativo”, explicó el investigador.

En particular, el estudio busca comparar y analizar “el marco de las transformaciones políticas que tienen lugar en Brasil y en Chile en los últimos años, específicamente la situación de los docentes en la Región del Maule”.

Este trabajo colaborativo se enmarca en un convenio de la casa de estudios suscrito desde 2021 con la Universidad Federal de Paraná, de Curitiba en Brasil, y en el que también participan investigadores de la Universidad Estadual de Mato Grosso y la Universidad Federal de Pará.

Según detalló Alarcón, existen pocos estudios respecto a la situación local de los profesores, y esta investigación vendría a dar luces sobre esta realidad. “La Universidad de Talca tiene un particular interés en fortalecer su capacidad para responder a los requerimientos que impone el sistema educativo público a través de la formación de nuevos docentes”, expresó.

Por su parte, Mauricio Veliz Campos, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UTalca, destacó que este proyecto está aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil, y “busca llevar a cabo investigación de punta respecto a temas de desarrollo humano, en políticas públicas de la carrera y remuneración docente”.

De acuerdo al académico, las investigaciones han demostrado que la variable que tiene mayor impacto en la educación son los docentes.

En ese sentido, la autoridad recalcó la importancia de contar con una política robusta en relación a la carrera docente. “Cuando un profesional cualquiera siente que no tiene espacio para el crecimiento y desarrollo profesional, aparejado a un reconocimiento pecuniario, existe una importante desmotivación”, planteó.

Por ese motivo cobra relevancia este estudio que busca determinar si estas medidas aplicadas en el país cumplen con las expectativas. “Este proyecto tiene la idea de trascender a la comunidad científica y llegar a los tomadores de decisiones para informar desde una perspectiva rigurosa y sistemática”, aseguró.