Opinión 08-01-2023

“Proyecto Nostalgia”: la novela distópica que te lleva en una búsqueda por la verdad



La historia transcurre en un futuro post Tercera Guerra Mundial lleno de secretos.





Manuel Villarroel Cerda es Kinesiólogo de profesión, pero comenzó a relacionarse con la escritura hace años a través de foros en internet, donde junto con otras personas anónimas creaban historias de fan fiction de series o distintos universos. Es aquí donde empiezan a surgir las primeras ideas que posteriormente darían vida a “Proyecto Nostalgia”.

La historia se centra en un ex soldado que combatió en la Tercera Guerra Mundial y que vuelve de esta con un síndrome post traumático llamado “la nostalgia” que provoca que estos combatientes confundan la realidad y mezclen tiempos. Además, a su regreso no solo tiene que ayudar a su pareja por lo que esta pasa, si no que se encuentra con un ambiente donde se obliga a las personas a seguir sus vidas como antes, a pesar de que estas ya no sean lo mismo, escondiéndose detrás de esto una gran cantidad de verdades ocultas.

Para Manuel, la historia fue surgiendo por sí sola. “Tenía esta idea de que el personaje pudiera confundir la realidad con recuerdos, pero el desarrollo en sí fue surgiendo en el momento en que iba escribiendo”, cuenta el autor. A pesar de esto, con respecto al tema del estrés post traumático se inspiró en historias que ha visto en su familia y en pacientes suyos.

Villarroel espera que los lectores se entretengan con esta historia y que puedan entrar a pensar con su protagonista que “muchas veces hay recuerdos que son tan vividos que uno piensa que son realidad y, al final, no lo son”. Al ser un gran fan de la distopía, de la fantasía y de la ciencia ficción, el autor escribió algo que le gustaría leer, por lo que quiere que sea una historia que guste y llame la atención.

“Proyecto Nostalgia” se encuentra disponible en Trayecto.cl, Trayecto Bookstore, Antártica, Feria Chilena del Libro y las mejores librerías del país.