Opinión 01-06-2023

Pruebas genéticas y cáncer



Dr. Elkin Suárez

Coordinador Instituto de Ciencias Naturales

Universidad de Las Américas Sede Concepción



Las pruebas genéticas pueden ayudar a identificar mutaciones específicas que están relacionadas con un mayor riesgo a desarrollar ciertos tipos de cáncer. De hecho, hay un avance significativo en las aproximaciones que pueden realizar los test genéticos no solo en personas, sino también en células germinales.

Al respecto, es importante tener en cuenta que no todas estas pruebas pueden predecir o anticipar esta enfermedad de manera definitiva, pues la presencia de una mutación genética asociada con el cáncer no significa necesariamente que una persona desarrollará esta patología, sino que puede indicar que tiene un mayor riesgo de padecerla.

Algunos ejemplos de cánceres que se pueden predecir mediante estas pruebas son el de ovario, útero, estómago, próstata, y en el rango de los hereditarios, el de mama, colorrectal sin poliposis (HNPCC) y páncreas. Para obtener una evaluación adecuada es importante consultar con un asesor genético o un profesional médico especializado, así se podrán comprender las implicaciones de las pruebas en cada situación específica.

El poder someterse a este tipo de test podría tener un impacto positivo en la prevención y detección de esta enfermedad, lo que potencialmente podría reducir el número de muertes relacionadas en Chile, permitiendo a las personas tomar medidas preventivas y realizar un seguimiento más cercano con sus médicos.

Conociendo la predisposición genética, se pueden tomar decisiones informadas sobre el estilo de vida, realizar exámenes de detección más frecuentes y considerar acciones como la cirugía profiláctica o la quimio-prevención, obviamente, consultando con su médico. La detección temprana también es fundamental para mejorar los resultados del tratamiento y aumentar las tasas de supervivencia.

Es importante destacar que las pruebas genéticas masivas plantean desafíos éticos, legales y de privacidad. Es necesario garantizar la confidencialidad de esta información y asegurar un asesoramiento genético adecuado para interpretar los resultados y guiar las decisiones de salud.