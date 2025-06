Política 10-06-2025

PS proclamó candidata a senadora a Paulina Vodanovic por el Maule y a diputados a Rodrigo Hermosilla, Gabriel Rojas y Boris Durán



Fue en el ampliado regional del Partido Socialista en Talca por Carolina Tohá para las Primarias del 29 de junio, donde la directiva proclamó a su candidata a senadora por el Maule y sus diputados por Maule Norte y Sur.

En ese contexto, Paulina Vodanovic fue ratificada como la abanderada para el Senado del partido en el Maule, junto a Rodrigo Hermosilla como diputado por el Distrito 18 y Gabriel Rojas junto a Boris Durán por el 17.

“He venido trabajando desde que asumí como senadora junto a la ex gobernadora y el actual Pedro Pablo Álvarez-Salamanca y con las 30 comunas a del Maule de manera transversal. Y es el deseo del PS y también el mío, ser candidata y elegida senadora por el Maule”, dijo Paulina Vodanovic.

La parlamentaria, agregó que “he asumido este compromiso con el honor además de trabajar con tremendos candidatos a diputados que fueron proclamados, como el ex alcalde de Linares, ex gobernador y ex consejero, Rodrigo Hermosilla. También el ex consejero y candidato a gobernador regional, Gabriel Rojas junto al presidente regional Boris Durán que tiene una trayectoria política reconocida en el Maule”.

Finalmente, la senadora del Maule, Paulina Vodanovic, realizó un llamado a participar e informarse de las Primarias del 29 de junio donde la candidata del Socialismo Democrático que componen el PS, el PR, El PL y el PPD es Carolina Tohá.