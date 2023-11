Social 16-11-2023

Psicóloga experta en salud mental entrega consejos clave para la PAES 2023

- Dormir bien, organizarse y practicar técnicas de relajación son algunas de las recomendaciones para controlar la ansiedad de acuerdo con la especialista.

Entre el 27, 28 y 29 de noviembre se desarrollará PAES regular, el principal instrumento para matricularse en las universidades adscritas en el Sistema de Admisión Universitaria. Esta prueba puede convertirse en fuente de mucho estrés, por lo que es importante tener las herramientas adecuadas para manejarla.

Según el Mineduc, 287.321 personas se han inscrito para rendir la prueba, lo que representa un aumente del 4,4% con respecto al proceso anterior, es decir 12.236 estudiantes más que se someterán a este mecanismo de evaluación.

Para lograr los mejores resultados es importante que, además de haber estudiado y realizado ensayos de la prueba, los y las estudiantes se preparen mentalmente para mantenerse libre de presiones durante estas últimas semanas. Al respecto, Jade Ortiz, psicóloga de la Universidad Santo Tomás y experta en salud mental, entrega una serie de recomendaciones para manejar la ansiedad y superar esta prueba con éxito.



DORMIR BIEN Y ORGANIZARSE

En primer lugar, para la especialista es fundamental dormir adecuadamente, ya que esto “permite que los procesos de atención, concentración y memoria funcionen con fluidez, así como la capacidad de resolver problemas que se requiere a la hora de rendir la prueba”. Además, añade que “dormir adecuadamente permite que lo estudiado se consolide y se regulen los niveles de ansiedad”.

Por otro lado, reconoce a dos tipos de personas: las que necesitan relajarse antes de rendir una prueba y las que necesitan repasar. Para el primer grupo recomienda tomarse la última semana para descansar, donde “desconectarse permitirá que los conocimientos se asienten”. Mientras que para el grupo que necesita repasar, sugiere “organizar un horario para poder estudiar de manera ordenada durante las últimas semanas”.

Si bien, durante las últimas semanas aconseja reforzar los conocimientos ya adquiridos, indica no dedicar mucho tiempo al estudio de cosas nuevas en esta recta final. En ese sentido, Ortiz sugiere “no concentrarse en las cosas no aprendidas ya que, a veces, lo que se estudia de forma rápida y en último lugar puede bloquear lo aprendido anteriormente”.

Además, con el objetivo de manejar la ansiedad “se pueden sumar ejercicios de respiración para relajarse. Estos se pueden practicar durante las semanas previas, todos los días, permitiendo que el sistema nervioso se regule. También pueden ser útiles a la hora de rendir la prueba como herramienta para manejar el estrés in situ”, comenta la especialista.

