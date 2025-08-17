Nacional 17-08-2025

Psicóloga Loreto Orellana es la nueva superintendenta de Educación

Tras realizarse el respectivo concurso de Alta Dirección Pública, el Presidente Gabriel Boric nombró a la psicóloga Loreto Orellana Zarricueta como nueva superintendenta de Educación.

La profesional es psicóloga de la Universidad Católica del Norte y magíster en Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Durante su trayectoria laboral, se ha desempeñado en diversas instituciones ligadas al mundo de la educación, tanto públicas como privadas.

Entre 2013 y 2014 fue jefa del Departamento de Asuntos Estudiantiles y Gabinete de la Municipalidad de Santiago. Posteriormente, entre 2018 y 2019, se desempeñó como coordinadora nacional de Prácticas y Portafolio en Duoc UC y como encargada de acompañamiento psicosocial a beneficiarios del programa de ubicación laboral de la Universidad SEK.

Trabajó además como asesora experta en Compras Públicas y Gestión Institucional de la plataforma Adaptativamente, entre los años 2019 y 2022. Desde marzo de 2022 ejercía como jefa de gabinete de la Superintendencia de Educación, mismo cargo que desempeñó entre los años 2014 y 2018.

El proceso para proveer este cargo de la Superintendencia de Educación se inició en mayo pasado con la difusión de la convocatoria, donde se recibieron 190 postulaciones.

Tras las evaluaciones de las y los candidatos por parte de la empresa consultora, el Consejo de Alta Dirección Pública entrevistó a cinco personas y envió en julio la nómina de postulantes finalistas al Mandatario para que efectuara el nombramiento.

