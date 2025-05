Opinión 13-05-2025

Psicopedagogía: algo de historia y actualidad

Si tuviésemos que realizar un recorrido histórico, escarbar en el desarrollo de la psicología y la pedagogía como disciplinas que han emanado de una piedra angular común (la filosofía), tendríamos que dialogar con Sócrates y Platón sobre la adaptación de la enseñanza al desarrollo particular de los individuos. Posteriormente, sentarnos con Pestalozzi y analizar su método centrado en el “la cabeza, el corazón y la mano” como una forma de desarrollar simultáneamente el pensamiento, los sentimientos y la práctica. Avancemos ahora, hasta mediados y finales del siglo XIX; es en este punto de la línea del tiempo en que connotados psicólogos y pedagogos “entre otros investigadores de la ciencia y el humanismo” iniciaron a trascender y permear las fronteras de sus corpus teóricos y experimentales. De esta forma, es como la psicología ingresa a los terrenos de la pedagogía, con William James (1842-1910) y el desarrollo del funcionalismo (centrado no en la estructura de la mente, sino más bien, en su funcionalidad como forma de adaptación al medio), con el conductista Edward Lee Thorndike (1874-1946) y su Teoría del aprendizaje por ensayo y error, introduciendo el concepto de “estímulo-respuesta” (E-R), con Édouard Claparède (1873-1940) y su promoción de la capacitación de docentes en métodos psicológicos para la observación y mejora de sus alumnos.

Pero no fue hasta el año 1908 que el francés G. Persigout introduce el concepto de “psicopedagogía” o “paidotecnia experimental” que es definido como la integración de saberes de la psicología y la pedagogía cuyo fin es la optimización de la práctica educativa. En definiciones más modernas, plantea Careaga, que la psicopedagogía es la disciplina que estudia la naturaleza y los procesos de aprendizaje humanos; agrega Fernández (2002), que la psicopedagogía integra enfoques y técnicas tanto de la pedagogía como de la psicología para orientar y mejorar las acciones educativas; también nos menciona Blasco y Giner (2011), que la psicopedagogía es una ciencia que tiene como responsabilidad la personalización de los procesos educativos con el propósito de brindar mayor eficiencia a la praxis docente.

En este contexto, en necesario mencionar algunos de los principales teóricos que favorecieron, a través de sus investigaciones y experimentos el desarrollo de la práctica psicopedagógica actual: El padre de la psicología genética Jean Piaget (1896-1980), con los estadíos del desarrollo cognitivo (etapa sensoriomotriz, etapa preoperacional, etapa operaciones concretas y etapa de operaciones formales); Lev Vygotsky (1896-1934) y la zona de desarrollo próximo (ZDP) en el marco de su teoría de aprendizaje sociocultural; David Ausubel (1918-2008) y el aprendizaje significativo; Jerome Bruner (1915-2016) y el aprendizaje por descubrimiento.

Como puede apreciar el lector, la ciencia interdisciplinar de la psicopedagogía (valoración de la mente en el contexto educativo) se ha nutrido históricamente de sus dos vertientes principales: psicología y pedagogía (así como estas se nutrieron de la filosofía). Sin embargo, sería un error reducirla a la simple adición de saberes, no es sólo la suma de conocimientos antes compartimentados que hoy dialogan; el desafío de la psicopedagogía hoy, es emanciparse, establecerse como una ciencia con su propio cuerpo teórico, su propia nomenclatura, sus propios instrumentos, sus propios métodos y sus propias formas distintivas. Únicamente así, posteriormente podrá con justificación reclamar su lugar en el actual sistema educacional y sanitario del país. Mientras tanto, los psicopedagogos y psicopedagogas de Chile (los llamados a modelar y liderar procesos e instancias inclusivas) se fraccionan y se segregan, cada grupo incapaz de colocarse de acuerdo con los otros, cada quien orientado por sus propios intereses (que parecieran ser muy egoístas) y escasamente capacitados para el bien común. Hay abundancia de exigencia de reconocimiento y pobreza de propuestas de intervención y visibilización. ¿Estará verdaderamente calificado y cualificado el psicopedagogo (a) para vivir la psicopedagogía y no sólo para enseñarla a otros? Parece que se carece mucho de lo que se pretende entregar.





















Boris Albert

Psicopedagogo y Educador diferencial

Magister en Educación