Opinión 02-07-2025

Publicaciones anónimas en Facebook : un riesgo latente y en expansión



Diego Poblete Dinamarca

Comunicador Audiovisual – Santo tomás

Diplomado en Community Manager – PUCV.

Diplomado en Comunicación en la Era Digital – AIEP.



En una era donde las "funas" y los actos con baja moral ética, irresponsables , sin fuentes acreditadles, donde urge una potente regularización sobre de la información en internet, parece que facebook piensa otra cosa. Me crearán ustedes, que el mismísimo, Mark Zuckerberg —dueño de Facebook, Instagram y Meta Ads, entre otras plataformas— ha implementado una nueva función en Facebook: la posibilidad de realizar publicaciones de manera anónima.



Este nuevo mecanismo, si bien puede parecer una herramienta de libre expresión, representa un riesgo considerable. Permite que cualquier usuario —o más precisamente, cualquier persona— publique contenido sin entregar una fuente verificable, sin garantías de veracidad y sin responsabilidad alguna. Se estima que cerca del 60% de estas publicaciones se usan para dañar la imagen de terceros, sin consecuencias para quien las emite.



Además, A mi parecer, esta modalidad se ha convertido en un terreno fértil para estafas, facilitando que personas de todas las edades caigan en engaños sin mayores filtros ni restricciones. La pregunta es inevitable: ¿son las redes sociales y sus nuevas herramientas un riesgo real para la sociedad? Desde mi perspectiva, sí.



Vivimos en tiempos donde una porción significativa de la población aún no maneja con propiedad el entorno digital, y sin embargo, tiene acceso a una herramienta con el poder de dañar sin dejar huella. Hoy, una publicación anónima puede tener consecuencias tan destructivas como un arma real, afectando la honra, la salud mental y la vida de una persona, sin que sepamos quién está detrás del ataque.



Este artículo no busca alarmar, pero sí invitar a la reflexión: no todo lo que se publica en redes sociales merece ser creído. La experiencia me ha enseñado que estas plataformas pueden generar movimientos masivos, muchas veces dañinos y desinformados. Por ello, hago un llamado a la prudencia: verifiquen siempre la información antes de compartirla, eviten entregar datos sensibles a desconocidos, desconfíen de publicaciones anónimas y mantengan una relación crítica y consciente con su entorno digital.