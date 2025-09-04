Opinión 04-09-2025

Publicidad con IA: innovación y responsabilidad

Señor Director:



En un nuevo giro de innovación publicitaria, una marca automotriz lanzó un comercial creado íntegramente con inteligencia artificial, apostando por un proceso creativo 100% digital, desde el concepto hasta la ejecución, marcando un paso importante dentro de la industria.

Esto, no solo evidencia cómo la tecnología redefine la forma de hacer publicidad, sino que también plantea beneficios concretos en eficiencia y sostenibilidad, al reducir traslados y rodajes físicos. Sin duda, se trata de un paso que abre la puerta a nuevas formas de comunicación entre marcas y consumidores.

Ahora bien, este tipo de avances también nos invita a reflexionar. El Código Chileno de Ética Publicitaria establece que el uso de inteligencia artificial en la creación de contenidos debe ser siempre transparente, seguro y bajo supervisión humana. La innovación es bienvenida, pero nunca debe anteponerse a la ética y la responsabilidad social.

La publicidad es, en su esencia, un espacio de confianza con la ciudadanía. Y en esta nueva etapa digital, el gran desafío será mantener intacto ese vínculo, sin perder de vista que la credibilidad sigue siendo el mayor valor de cualquier marca.



Maribel Vidal

Directora ejecutiva de Conar











