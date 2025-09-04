jueves 04 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 04-09-2025
    Publicidad con IA: innovación y responsabilidad
    Publicidad 12
    Señor Director:

    En un nuevo giro de innovación publicitaria, una marca automotriz lanzó un comercial creado íntegramente con inteligencia artificial, apostando por un proceso creativo 100% digital, desde el concepto hasta la ejecución, marcando un paso importante dentro de la industria.
    Esto, no solo evidencia cómo la tecnología redefine la forma de hacer publicidad, sino que también plantea beneficios concretos en eficiencia y sostenibilidad, al reducir traslados y rodajes físicos. Sin duda, se trata de un paso que abre la puerta a nuevas formas de comunicación entre marcas y consumidores.
    Ahora bien, este tipo de avances también nos invita a reflexionar. El Código Chileno de Ética Publicitaria establece que el uso de inteligencia artificial en la creación de contenidos debe ser siempre transparente, seguro y bajo supervisión humana. La innovación es bienvenida, pero nunca debe anteponerse a la ética y la responsabilidad social.
    La publicidad es, en su esencia, un espacio de confianza con la ciudadanía. Y en esta nueva etapa digital, el gran desafío será mantener intacto ese vínculo, sin perder de vista que la credibilidad sigue siendo el mayor valor de cualquier marca.

    Maribel Vidal
    Directora ejecutiva de Conar





    Freddy Mora

