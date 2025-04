Opinión 15-04-2025

Puchas, de haberlo “sabí’o” más antes Oscar Mellado Norambuena

Observo con cautela y experiencia, tenía que poner mucho ojo, pa’ no volver tan luego a la cana a contar los fierros de las rejas, que ya se las conocía de memoria. La práctica de los años le enseñaron precaución y silencio. Ya todo bien, y seguro, trepo con super rapidez el muro dejándose caer hacia el interior, con mucha precaución para no ser detenido por algún guardia del mortal recinto, avanzo por estrechos pasillos saturados de nichos , suntuosos mausoleos, hasta llegar al patio principal sembrado de millar de cruces, luego avanzo hasta la fosa común, lugares que conocía desde muy niño, cuando venía con los cabros del conventillo a jugar a los bandidos, a diferencia , que hoy era un bandido, y esto no era un juego, de sus amigos nacidos y criados en la misma casa con tantas puertas, algunos ya muertos, otros desparecidos , el resto en algún lugar contaba fierros y él no quería volver al encierro y ese mundo que conocía desde tantos años.

Una vez dentro del recinto de la fosa común, encendió las velas hurtadas al pasar como también las flores que había tomado de otras tumbas, lanzo estas flores sobre el patio que cubría a los desafortunados que allí duermen su descanso eterno. Se persigno con devoción y mucha fe, hincado rezo a su almita milagrosa, santito mío, te vengo a dar todas mil gracias por tantos favores que me hay concedió, mi angelito de los Milagros, perdona que me fui a incriminar con contigo, me pillaste en un mal momento y me fui a desquitar contigo, mi angelito milagroso si con tu ayuda aun estoy libre, nadie habla y nadie pregunta, es tu milagro angelito mío y voy a pasar piola.

Tu mi niño too lo que te he pedío me los hay dao, sin ninguna falla, siempre puntual y sin engaño ni falsas promesas…. Confío tanto en Ti, mi angelito.

¡Puchas; de haberlo sabi’o más antes!