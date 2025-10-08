miércoles 08 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Editorial 08-10-2025
    Pueblos indígenas
    La Comisión de Constitución inició el estudio de una reforma para reconocer en la Constitución a los pueblos indígenas. Se trata de un mensaje del Ejecutivo que recoge las recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que se refundió con otras cuatro mociones presentadas por senadores de todo el espectro político.

    En esta primera sesión expusieron la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos y el Subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien también fue secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.
    Señalaron que esta reforma es un hito relevante para iniciar el camino que permita avanzar en la construcción de la esperada paz en La Araucanía y además buscar dar cumplimiento a un compromiso por parte del Estado.
    La propuesta en estudio plantea incorporar un artículo 3° bis que señala que: La Constitución reconoce a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, en el marco de la unidad del Estado, garantizando sus derechos individuales y colectivos conforme con esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

    Asimismo, plantea que el Estado reconoce la interculturalidad como un principio de la diversidad cultural del país y promueve el diálogo en un plano de igualdad y respeto recíproco. En el ejercicio de las funciones públicas se garantizará el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad cultural.




    Freddy Mora

