Opinión 19-07-2025

¿Puede un fármaco extender la vida canina?





Axel Haleby, Médico Veterinario y Gerente General de Inaba Chile





En evaluación de la FDA (Food and Drug Administration) se encuentra un nuevo fármaco conocido como LOY-001 y LOY-002, que busca extender la expectativa de vida de los perros de mayor tamaño, que suelen vivir menos que los canes más pequeños. Este medicamento podría llegar a Chile próximamente. Pero no hay que olvidar una pregunta más importante que cualquier noticia futura: ¿Qué podemos hacer hoy por la calidad de vida de nuestras mascotas?



Si bien los avances de la ciencia nos sorprenden con frecuencia, todavía no existen medicamentos que logren reemplazar una férrea disciplina en cuanto a tenencia responsable, incluyendo por supuesto hábitos de alimentación saludable.



En ese sentido, el abanico de marcas y fórmulas que buscan diferenciarse, con promesas de alimentación saludable, balanceada y de “grado humano” es cada vez más amplia, y busca su tasa de participación en un mercado de gran crecimiento, como es el de las mascotas y el cuidado animal.



El avance es tal, que hoy es posible incluso premiar y divertir a las mascotas con snacks saludables, que además de ser un complemento perfecto para su dieta principal, fomentan la hidratación, ayudan a reducir el estrés y facilitan la interacción y juegos entre el animal y su tutor, entre otros beneficios.



Tal vez lo más importante es precisamente eso, ya que está comprobado que una mascota feliz vive más tiempo, y no existe un fármaco que reemplace los lazos afectivos entre un ser humano y su perro o gato.