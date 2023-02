Social 25-02-2023

¿Pueden los animales "trasladar" el fuego?: Las distintas opiniones de expertos ante el nuevo debate abierto por Montes

No hay una visión unificada respecto a los dichos del ministro del Minvu, quien afirmó que los conejos podrían llevar el fuego a otros sectores cuando "arrancan" de algunas zonas que están incendiando.





"Los conejos, cuando parte un incendio, se queman. Y parten arrancando para las zonas donde no hay fuego, y llevan el fuego para otro sector. Me contaban que en otro incendio, acá mismo en la región, había personas dedicadas solamente a dispararle a esos conejos para que no trasladaran el fuego".





Esa fueron las palabras del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, durante una reciente entrevista con Televisión Universidad de Concepción (TVU), al abordar el debate por la presunta intencionalidad de los siniestros. En la oportunidad, Montes agregó que "después las pavesas... cuánto es el trayecto que hacen, hasta un kilómetro, 800 metros, un kilómetro se pueden trasladar de un lado. Entonces hay que clarificar muy bien el origen del fuego para poder atacarlo, por eso es que es bien importante esta discusión".

Los dichos no pasaron desapercibidos, especialmente porque el domingo recién pasado Montes ya había abierto la polémica con el sector privado respecto a los datos sobre incendios intencionales. Según dijo, "no hay nada concreto", mientras que las cifras del sector privado, como la Corporación Chilena de la Madera (Corma) apuntan a que hay comunas donde la intencionalidad llega al 90%.

Lo anterior llevó a que la ministra del Interior, Carolina Tohá, debiera salir a zanjar el debate en más de una oportunidad durante los puntos de prensa posterior a los Cogrid nacionales. La secretaria de Estado sostuvo que en un 25,1% de los incendios hay intencionalidad, pero también subrayó que la discusión "no es útil" y que definir este criterio "no es una decisión política". Así las cosas, los coletazos a los dichos del ministro Montes no han cesado: el diputado Felipe Donoso (UDI) tildó de "espectáculo cómico" los dichos del ministro, mientras que su par de RN, Miguel Ángel Becker, llamó a que "dejen de reírse de la gente".

Desde el Minvu salieron a explicar que lo que señaló el ministro Montes es que si bien existe intencionalidad, esto lo debe determinar un ente experto como las policías o el Ministerio Público, a los que llamó a actuar con la mayor celeridad posible. "Dentro de ese relato, señaló también que había otros factores que se han ido conociendo, como las eléctricas en el caso de Santa Juana que investigan las policías, las pavesas y los conejos que pasan prendidos de un lugar a otro propagando el fuego. Lo señala como un factor, no dijo que fuera esa la causa".

Opiniones cruzadas entre expertos ¿Puede un animal producir o trasladar un siniestro? El debate está abierto entre los expertos. En conversación con Emol, Horacio Gilabert, miembro del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica es tajante en su análisis: "no, definitivamente los animales no pueden provocar incendios, ni menos expandirlos". Según profundiza, "imagínate un conejo encendido, repartiendo fuego. Eso es absolutamente cinematográfico. No quiero especular mucho, pero la verdad es que no resiste mucho análisis. Cuando a un animal se le enciende el pelaje y está encerrado, se muere ahí".

Por su parte, Hermann Manríquez, director del Instituto de Geografía de la PUCV, plantea que es una situación que "podría ocurrir, aunque desconozco casos específicos". Según cuenta, "hace años escuché que en algunos rubros como el textil, cuando querían perjudicarse de alguna forma, rociaban a algún animal con combustible y lo lanzaban a alguna bodega. Podría ser una forma de expandir un incendio, pero yo lo encuentro bien extraño, habría que probarlo y tener testimonio de que efectivamente eso ocurre".

En tanto, Claudia Paredes, directora de la Comisión Nacional de Respuesta a Desastres del Colegio Médico Veterinario dijo a este medio que "se ha señalado a los animales como un factor de propagación en los incendios forestales y lo que como Colegio Médico Veterinario podemos transmitir, es que esto es algo que no está totalmente comprobado".

Efectivamente, todo animal al verse enfrentado al fuego, estar quemándose y salir huyendo, pudiese llevar fuego a otra zonas, pero esto no es del todo correcto, ya que hay consideraciones a tener en cuenta, como que los conejos son animales que pesan entre 2 a 5 kilos y esto hace muy poco probable que alcancen a recorrer largas distancias, más si se encuentran afectados por el fuego", agregó.

Además, Paredes precisó que, por sus características, "se trata de animales que se estresan fácilmente y es más probable que antes de alcanzar a huir, mueran de un infarto por el alto estrés que conlleva verse afectados por las llamas de un incendio. Lo que sí ha sido un factor importante dentro de la propagación del fuego, además de las malezas, son las condiciones climatológicas, siendo más probable que las pavesas generen una dispersión más rápida del fuego, versus un animal".