Social 21-07-2023

Pymes: cómo sobrevivir a la vorágine de cambios tributarios y laborales





- Junto con garantizar el orden contable y el cumplimiento normativo, una asesoría adecuada puede significar un ahorro de 15% en el pago de los impuestos que, muchas veces, sitúan a las pymes al borde del precipicio.







En 2022, más de mil empresas se declararon en quiebra según la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Sin embargo, muchas se quedan en el camino no porque no tengan utilidades, sino por falta de orden. Así lo ha comprobado Cristian Montero, quien fundó Adactiva para apoyar a la pequeñas y medianas empresas con su contabilidad, remuneraciones y necesidades legales.



Uno de los principales problemas con los que se encuentra el contador auditor, cuando la empresa ya está conformada es el desconocimiento de los beneficios tributarios. “Hoy día hay varios instrumentos que permiten rebajar impuestos que la gente en su mayoría no usa; y muchas veces la propia autoridad no avisa que se pueden usar, porque no genera suficiente publicidad como para que las pequeñas y medianas empresas puedan utilizarlos”, explicó el director de Adactiva.



De hecho, el año pasado hubo tasas de hasta 10% de impuesto a la renta y muchos contribuyentes continuaron pagando con la tasa antigua del 25%. “Estamos hablando de un 15% de diferencia, por el solo hecho de no saberlo. Había pymes que tenían el derecho de pagar solamente por la mitad de sus utilidades de impuesto y nos dimos cuenta que no estaban utilizando ese tipo de franquicia”, afirmó Cristian Montero.



En este aspecto, el especialista contable y tributario destacó que muchas veces la información está disponible, pero es difícil de entender. “Por eso, durante julio entregaremos tres mentorías gratuitas en temas legales, laborales, financieros y tributarios, en las que muchos emprendedores pueden aclarar sus primeras dudas y recibir orientación sobre el camino que deben tomar. Sólo hay que inscribirse en www.adactiva.cl”, comentó.



Además, el contador auditor sostuvo que la reforma tributaria que se discute en el Congreso ha generado una percepción de temor que ha llevado a las empresas a no saber si detenerse, invertir o ahorrar. “Pareciera un castigo a la clase media que quiere comenzar a surgir, pero ahora se ve frenada por los nuevos impuestos que deberá pagar, incluso por su patrimonio”, dijo.



En cuanto al aumento del salario mínimo, Montero recordó que hay un bono disponible destinado a aminorar el impacto que la medida podría generar en las pequeñas y medianas empresas. Finalmente, hizo hincapié en el valor de organizar el negocio. “Usar la cuenta corriente de la empresa como si fuera el bolsillo personal es el error más grande y el más común”, aseguró el director de Adactiva.