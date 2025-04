Opinión 05-04-2025

“QUÉ SABES HANNAH ARENDT”, DE AGUSTÍN SERRANO DE HARO?



Hannah Arendt, filósofa y teórica política de origen judío, es una de las pensadoras esenciales para entender el acontecer del mundo actual. Autora de numerosos libros. A saber: “Los orígenes del totalitarismo”, “Eichmann en Jerusalén”, “La condición humana” y la “Banalidad del mal” o la “Vida del Espíritu”, la muestran como alguien que no solo entiende el contexto de los hechos que ocurren, sino que aporta visiones sobre el particular, algunos para evitarlos, otros para superarlos o con propuestas humanistas para una sana convivencia planetaria.



Cuando ya era una figura conocida y respetada por sus ideas, se le preguntó una vez: ¿qué fue lo que la condujo a estudiar Filosofía? Su respuesta fue: “tenía ansias de comprender”. La necesidad de comprender los hechos y actuar conforme a la comprensión de los mismos.



En el relato se pueden conocer los momentos principales de su vida desde su origen en Alemania, su exilio debido al régimen Nazi, hasta su influencia en el pensamiento político moderno, como también comentarios de alguna de sus obras como por ejemplo una de Agustín Serrano.



No cabe duda que sus ideas humanistas, derivan del hecho de haber sido testigo de los horrores de la segunda guerra mundial y del holocausto. En consecuencia, son para ella de primordial importancia, todo cuanto dice relación con el poder y la democracia. Para Arendt su visión filosófica la hacen defender aspectos esenciales del actuar humano. Por ejemplo, la libertad, ética y rechazo a los totalitarismos. Advierte, a su vez, lo negativo que resultan las polarizaciones que solo llevan tensiones y no soluciones a los problemas particulares o generales actuales que aquejan diversas partes del mundo.



En conclusión, le preocupa la deshumanización que conlleva a resultados desastrosos como considerar al ser humano como objeto y no sujeto, toda vez que al objeto se puede manipular, usar, eliminar, etc. El Sujeto, por el contrario, es merecedor de respeto, tolerancia, libertad y justicia.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE