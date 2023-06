Social 25-06-2023

¿Qué esperas para donar sangre?

• Considera ser donante: solo se requiere medio litro de tu sangre. Con eso eres capaz de salvar la vida de 3 personas.

• El proceso de donar sangre es mínimamente invasivo y solo tomará una hora de tu tiempo.

• Existen diferentes formas de donar sangre: completa, solo plaquetas o plasma. Estas últimas permiten enriquecer o diluir la sangre según las necesidades médicas. En un accidente de coche se necesitan 30 donantes.

• Al donar sangre te harán una entrevista para saber si eres elegible, luego te extraerán la sangre y finalmente tendrás un snack y un jugo.

• Asegúrate de ir acompañado de alguien que no done y descansa el día haciendo actividades leves. Asegúrate de comer alimentos ricos en proteínas y hierro, así como beber mucha agua.

“Donar sangre es donar vida” es una frase insigne de las campañas de donación de sangre. De acuerdo a la Cruz Roja de Americana, hay casi 7 millones de donantes altruistas, es decir, que lo hacen por voluntad y no por necesidad directa de un familiar o conocido; pero no es suficiente aún. Ser donador de sangre y otros tejidos sanguíneos es una de las maneras más fáciles de poder colaborar con la sociedad y ofrecer ayuda a otros que lo necesiten. En este artículo, a propósito del día mundial del donante, queremos contarte la importancia de ser donante, que respondas algunas dudas y mostrarte el viaje que recorren las personas que deciden ayudar que, en general, es bastante rápido. Así que, ¿No te gustaría ser un héroe sin capa?

La sangre

Nuestra sangre es un tejido como lo es la piel, los músculos o las paredes del intestino, por lo que está viva. Se compone de tres grupos de células y la parte líquida:

• Glóbulos rojos: Cruciales en el proceso de la vida y son los que están en la sangre en mayor cantidad. Llevan el oxígeno y dióxido de carbono. Es tanta la cantidad de estas células que la sangre en general se ve de color rojo. Se donan solo en la sangre completa.

• Glóbulos blancos: Son las células de la defensa. Existen muchos tipos diferentes y sin ellos sería imposible reconocer células que están enfermas (como por ejemplo en el cáncer) o los patógenos que nos quieran atacar. Al donar la sangre estos casi no se ven afectados.

• Plaquetas: Son las células que ayudan a curar las heridas. En muchas operaciones con gran pérdida de sangre no solo se pide donación de sangre completa, sino que también donar solo plaquetas para enriquecer la del receptor. Las plaquetas deben ser usadas dentro de los 5 días de la donación, por eso es clave tener siempre personas disponibles.

• Plasma: Es la parte líquida de la sangre. Contiene todos los nutrientes que se encuentran en la sangre, tiene un color amarillo claro. También se pide donar solo plasma, con el fin de poder diluir la sangre donada por otros y así llegar a más personas.

Cada persona, por su tipo de sangre, puede ser agrupada en dos categorías: el tipo de sangre (A, B, AB o 0) y el Rh (positivo o negativo). Las personas con sangre tipo 0 solo pueden recibir de ese tipo; los AB pueden recibir cualquiera y los A, solo A; y B solo B. Lo mismo sucede con el Rh. Por lo que si tienes un tipo de sangre raro es imperante que dones.

La importancia de donar

Las transfusiones de sangre son muy importantes en accidentes, cirugías, enfermedades como la anemia, el cáncer y otras. En estos casos se necesitan desde 1 hasta incluso 30 donantes.

Imagina por un momento a personas que por falta de sangre pueden morir en cosa de minutos, pero, teniendo un poco de la tuya se salvarán casi inmediatamente. Contrario a lo que se puede pensar, la donación de sangre y otros tejidos es segura y mínimamente invasiva; en el peor de los casos, que son muy raros, una persona normal sentirá mareos por unas horas.

El proceso

Una vez acudes a hacer una donación te entrevistarán para saber si eres elegible. Desde el Instituto Nacional de Cardiología de México, así como la Cruz Roja de Estados Unidos señalan que no pueden donar sangre quienes:

• No se sientan bien

• Hayan consumido drogas o alcohol en las últimas 48 horas

• Tengan menos de 17 años (18 en México) o más de 65 años

• Pesen menos de 55 Kilos

• Hayan padecido, o padezcan epilepsia, hepatitis, ITS, paludismo, cáncer, o alguna enfermedad severa al corazón.

• Se operaron en los últimos 6 meses

• Se realizaron un tatuaje, perforación, o se vacunaron de hepatitis o rabia, hace menos de un año