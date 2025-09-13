Opinión 13-09-2025

¿Qué hace un bulldozer en la alta cordillera?

Moisés Castillo, poeta linarense



Arrieros que transitaban por la huella de alturas, desde el Cajón del Melado al Cajón del Achibueno, en el “Desfiladero de las Lastimas”; me entregaron la información, de que, al ascender por la huella del Cerro el Toro y bajar por el Cajón de la Gloria, hacia el río Achibueno habían divisado a la distancia, un buldócer trabajando en la falsa cumbre del cerro La Gloria, lugar conocido como las “Lagunas Verdes”.

Guardé la Información y al volver a Linares, desde la cordillera, organicé una expedición con dos jóvenes estudiantes, y en un periplo de cinco días, por las cumbres andinas, accedimos al lugar indicado por los arrieros. Allí estaban, aún nítidas, las huellas de las orugas del bulldozer.

Al ser el sector un lugar volcánico, existe poco sedimento removible. Con la pala del bulldozer, extrajeron sedimento volcánico, desde el lecho de la primera laguna, conocida como la “Laguna de la Lagartija”. Allí en la fosa clandestina, abrían enterrado a más de 150 detenidos desaparecidos. El bulldozer, había llegado a ese inaccesible lugar, transportado por un helicóptero, utilizado por los criminales.

Esta denuncia, se entregó a una persona del CODEPU, sin que, hasta el momento, haya prosperado en la búsqueda para esclarecer la verdad.

