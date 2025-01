Social 07-01-2025

¿Qué hacer ante una mordedura de araña de rincón? Expertos entregan recomendaciones que pueden salvar vidas

Las altas temperaturas del verano coinciden con el aumento de la presencia de la araña de rincón (loxosceles laeta), la variedad más peligrosa de nuestro país, ya que su mordedura puede significar hasta la muerte de la persona, en caso de no ser tratada a tiempo. Mide entre 1 a 3 cm, es de color café claro y se desplaza con mucha rapidez. Se esconde en los rincones, lugares oscuros, al interior de un closet, bajo muebles o cuadros, entre medio de la ropa y zapatos o bien lugares donde hay una gran cantidad de polvo acumulado.Se trata de un arácnido considerado tímido y de hábitos nocturnos, y que solo muerde en caso de sentirse agredido. Cuando eso ocurre es importante saber identificarla. El doctor Javier Maldonado Bojorque, Jefe de Urgencia en RedSalud Providencia, señala que “hay que estar atentos con la presencia de dos puntitos en la zona afectada, que corresponden a las mandíbulas de la araña. No obstante, si este síntoma no se evidencia, pero hay sospecha de que la lesión fue producida por una araña, y el dolor es intenso en la zona afectada, es mejor consultar de inmediato en un servicio de urgencia. Nunca debemos subestimar una picadura”. ¿Qué hacer ante una mordedura de araña de rincón?Saber qué hacer al identificar la mordedura de araña de rincón es esencial para proteger la vida de la persona afectada, quien debe ser rápidamente atendida en el servicio de urgencia más cercano, para evaluar su evolución. “Aunque una lesión inicial no parezca muy agresiva, la constancia en un registro clínico permite prevenir complicaciones”, agrega Maldonado..PARA TENER EN CUENTA:MORDEDURA DE ARAÑA DE RINCÓN Presenta dos puntos pequeños en la zona central. La lesión aumenta de tamaño rápidamente. QUÉ HACER EN CASO DE MORDEDURAAplicar frío indirecto (hielo) lo antes posible, para ralentizar la circulación del veneno por el organismo.No aplicar cremas ni ungüentos en la zona de la lesión. Acudir de inmediato a un servicio de urgencia. Sólo si es posible, capturar la araña para confirmar su variedad y peligrosidad. CONSEJOS PARA PREVENIR LA MORDEDURA DE ARAÑA DE RINCÓN

Limpiar y sacudir con frecuencia los interiores de los closets con cajas y muebles.

Limpiar detrás de los cuadros y en los espacios entre los muros.

Evitar que los niños jueguen dentro de bodegas.

Separar la cama de los muros.

Sacudir la ropa antes de vestirse y mantenerla limpia y ordenada.

Revisar y sacudir zapatos que llevan tiempo sin uso.