Social 26-04-2025

¿Qué hacer si el Servicio de Impuestos Internos impugna el IVA?



• El cumplimiento tributario y la organización son dos pilares clave en la sostenibilidad de cualquier negocio. Frente a cualquier situación que pueda parecer irregular, el fiscalizador está listo para encender las alarmas.



Puede parecer baladí, pero pagar una factura a un emisor distinto al que prestó el servicio puede acarrear más de un dolor de cabeza. De hecho, un IVA impugnado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) puede implicar costos significativos, especialmente, si el organismo rechaza tanto el crédito fiscal, como el gasto asociado al giro de la empresa.

"Es común que algunos proveedores pidan el pago anticipado de un servicio y emitan la factura con posterioridad. Justamente, ahí es donde hay que tener cuidado", afirma Cristian Montero, director de Adactiva.

Y es que si la empresa no puede demostrar que hizo el pago por un producto o servicio al emisor del documento, se expone a sanciones graves y costos innecesarios. Por eso, es clave contar con controles internos sólidos y buscar asesoría profesional antes de tomar decisiones financieras importantes.

"Las transferencias bancarias deben dirigirse al emisor de la factura, ya que enviarlas a la cuenta de un tercero -aún cuando esté relacionado con el proveedor- puede acarrear consecuencias, tal como le sucedió a uno de nuestros clientes que, sin esperarlo, sintió el peso de la mano de hierro del SII", comenta Cristian Montero.

Como la ley se presume conocida por todos, librarse de los gastos legales y contables a la hora de subsanar una inconsistencia es prácticamente imposible. Sin embargo, asumir que cualquier forma de pago valida automáticamente una factura ante la autoridad no es un error poco común.

En este sentido, siempre es recomendable verificar al emisor. Esto implica asegurarse de que el pago se realice exclusivamente a su cuenta bancaria. Asimismo, es importante conservar comprobantes claros y detallados que respalden cada operación financiera relacionada con las facturas de compra.

"Junto con lo anterior, antes de realizar pagos o deducir créditos fiscales, siempre será útil consultar al asesor contable o tributario; así como capacitar al equipo administrativo encargado de gestionar los pagos, para evitar que pasen por alto alguna normativa", detalla el director de Adactiva.

La impugnación del IVA por no justificar correctamente el pago al emisor de una factura puede afectar la salud financiera de la empresa. Pero con buenas prácticas administrativas y asesoría experta, podrás tener todo bajo control.