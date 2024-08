Nacional 08-08-2024

¿Qué implicaría poner fin a la concesión de Enel?



La exsecretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía Vivianne Blanlot explicó en Cooperativa los pasos que se deberían concretar para poner fin a la concesión de Enel, esto luego de que el Gobierno decidiera "revisar" dicho convenio con la distribuidora italiana.

En conversación con Lo Que Queda del Día, Blanlot sostuvo que "revisar la concesión sólo significa hacer un análisis de si hay alguna acción que tomar respecto de la concesión. En el fondo, sólo significa que están analizando el tema".

"La eventual decisión de caducar una concesión significa varias cosas. En primer lugar, significa que una vez anunciado, evidentemente el afectado -que sería la empresa- tiene derecho a ir a la Justicia, oEn esa línea, la experta señaló que "la caducación (de la) concesión tiene que estar justificada, no es discrecional, y eso significa que hay que probar fehacientemente que lo ocurrido no fue fuerza mayor o que la empresa debería haber cumplido con todas las normas a pesar del fenómeno que ocurrió".ponerse y dar su razones por las cuales considera que no está justificado", aseveró.