Editorial 08-02-2024

Que no se apaguen las luces

Es cierto. La noticia es dinámica y requiere un despliegue al máximo para poder cubrir la mayor cantidad de hechos posibles y mantener informada a la comunidad.

Muchas veces la inmediatez de la noticia exige compromisos casi sobrehumanos de los equipos periodísticos para poder abarcar diferentes tópicos y no “quedarse atrás” y así no perder audiencia o seguidores en sus medios y portales electrónicos.

Por estos días hemos sido testigos de como la capacidad tecnológica nos puede transportar de un lugar a otro y el uso de los medos nos muestra diferentes realidades en pocos segundos.

Sin embargo, estamos en un escenario especialmente complejo; donde pasamos bruscamente de una tragedia nacional con decenas de fallecidos por los incendios en la Quinta Región, al deceso de un Ex Presidente de la República.

Lamentablemente, y como se dice en jerga periodística, muchas veces las prioridades nos hacen también olvidar en segundos que existen hechos que requieren seguir en pantalla, titulares o coberturas especiales.

Como por arte de magia, la tragedia de los incendios desapareció de los informativos, y se hace necesario reorganizar los tiempos a objeto de no descuidarlos, como una manera de dar respuestas y mostrar sus historias que puedan llegar acompañadas de soluciones en el corto plazo.