Policial 14-02-2024

“Que no te cuenten cuentos”: la acción preventiva que ejecuta Carabineros de Linares.

Carabineros de Linares focalizó la campaña “Que no te cuenten cuentos”, instando a los adultos mayores que concurren a cobrar sus pensiones o a efectuar trámites varios en el centro de la ciudad, a estar atentos a las circunstancias del entorno y prevenir delitos.

Algunas recomendaciones aportadas fueron: al concurrir a realizar trámites, pagos o cobros de pensiones es óptimo salir acompañados de alguien de confianza y trasladarse de forma segura (taxi, colectivo o vehículo particular); evitar contar el dinero en la calle; no aceptar ningún tipo de regalos, transporte, ni alimentos de desconocidos; jamás entregar información a desconocidos o por redes sociales; al concurrir a los trámites, hacerlo de la manera más cómoda (sin bolsas o paquetes) para tener las manos libres y estar enfocado en su cartera o billetera, sin tener otros distractores; siempre estar pendiente y/o atento al entorno; y evitar caminar por sectores solitarios.