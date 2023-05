Política 10-05-2023

¿Qué rol tendrán los Consejeros Constitucionales en la redacción de la nueva Carta Magna?



- El director de la Escuela de administración Pública y del Magíster en Políticas Públicas y Procesos Socioterritoriales de la UCM, Dr. Braulio Cariman Linares, explicó cómo será el mecanismo e indicó que se deben alejar de las posiciones extremas para evitar que la propuesta nuevamente sea rechazada.

Millones de chilenos y chilenas se dieron cita en las urnas para ejercer su derecho a sufragio y elegir a las y los consejeros constitucionales encargados de trabajar en la creación de la propuesta de Nueva Constitución para el país.

Ante esto, el director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Católica del Maule en Curicó y del Magíster en Políticas Públicas y Procesos Socioterritoriales, Dr. Braulio Cariman Linares, detalló lo que sigue en adelante.

“El proceso constitucional continúa con la entrega del anteproyecto de propuesta constitucional de parte de la Comisión Experta (6 de junio). Luego el Consejo Constitucional debe constituirse (7 de junio) para trabajar hasta por un plazo de cuatro meses desde su instalación. Finalmente, el 17 de diciembre de 2023 se deberá realizar el plebiscito constitucional”, señaló el académico de la UCM.

Para mayor claridad, el Dr. Braulio Cariman indicó que el Consejo Constitucional estará encargado de aprobar, aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas al anteproyecto de nueva Constitución entregado por la Comisión Experta, de acuerdo a los quórums establecidos.

“A continuación la Comisión Experta hará entrega de un informe en el que podrá formular observaciones al texto. Las propuestas deberán ser conocidas por el Consejo Constitucional y serán votadas según las reglas de quórum establecidas. Las propuestas contenidas en el informe que no sean aprobadas o rechazadas serán analizadas por una Comisión Mixta, conformada en partes iguales por miembros del Consejo Constitucional y de la Comisión Experta, la que podrá proponer alternativas, de acuerdo a los quórums establecidos”, aclaró.

Y agregó: “Si no hay acuerdo en la Comisión Mixta, la Comisión Experta debe presentar una nueva propuesta al Consejo Constitucional, para que se pronuncie. Terminada la votación de cada norma de la propuesta de nueva Constitución, se deberá aprobar la totalidad por el Consejo Constitucional, de acuerdo a los quórums definidos”.

Mientras tanto, el académico de la Universidad Católica del Maule entregó su opinión para evitar que la propuesta que se debería entregar en octubre del actual año, no sea rechazada al igual que la propuesta redactada por la convención constituyente.

“El comportamiento pendular que se ha manifestado durante lo que va de los dos procesos de discusión constitucional expresan anhelos y sentimientos que se alejan de las posiciones extremas, lo que supone que los consejeros constitucionales deberán alejarse de ideas y proyectos que pretendan modificar sustancialmente la tradición y cultura política- constitucional del país, pero que también incorporen el mandato político de cambiar la actual constitución”, señaló el director del Magíster en Políticas Públicas y Procesos Socioterritoriales de la UCM.