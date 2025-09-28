Opinión 28-09-2025

¿Qué son los actos judiciales no contenciosos? Alejandro Sumonte Verdejo, juez titular del Primer Juzgado de Letras de Linares

Cuando una persona hace un testamento, o se solicita que el Conservador de Bienes Raíces realice una inscripción o bien cuando usted quiere realizar un cambio de nombre y no hay una contraparte, requiere realizar una petición al tribunal, esto es lo que la ley define como “ actos judiciales no contenciosos”.

El artículo 817 del Código de Procedimiento Civil expresa que los actos judiciales no contenciosos son aquellos que según la ley requieren la intervención del juez y en que no se promueve contienda alguna entre partes. A estos se refiere el artículo segundo del Código Orgánico de Tribunales aludiendo a los denominados actos no contenciosos.

Por su parte, Mario Mosquera Ruiz define a los actos judiciales no contenciosos como aquellos que consisten en una actividad del Estado, radicada en los tribunales en virtud de expresa disposición de la ley, siempre que no surja conflicto por oposición de legítimo contradictor, para que éstos emitan un dictamen a petición de un interesado para cumplir con los diversos fines perseguidos por su establecimiento.

Se trata, en definitiva de tramites judiciales mas que juicios, en donde importa más la solución adecuada de un problema particular, descartando la posibilidad de conflicto entre partes.

Enseguida, para encontrarnos ante un acto judicial no contencioso, es vital que concurran copulativamente tres requisitos:

Existencia de una norma legal ; Que la ley requiera la intervención del juez, y Que no se promueva contienda alguna entre partes.

Este tipo de procedimientos se puede resolver en forma inmediata o como se dice legalmente “fallando el tribunal de plano el asunto” o con los antecedentes que la parte que solicita la diligencia acompaña en la causa , o “con conocimiento de causa” y en caso de que el procedimiento esté establecido en la ley, se resolverá conforme lo ahí ordenado.

A diferencia de un juicio donde normalmente existen partes contrapuestas, en este tipo de actos judiciales existe una petición concreta, por lo general de carácter asistencial, pero si comparece un tercero que invoca un título, una calidad o una condición que lo autoriza para oponerse a las pretensiones del promotor o interesado en la gestión, el cual es definido como “legítimo contradictor”, el procedimiento pierde utilidad, pudiendo cambiar a contradictorio contencioso o derechamente ser desestimado.

Estimo necesario dar a conocer a la comunidad que en los tribunales no solo se tramitan juicios en los cuales existe un conflicto, sino que también los ciudadanos pueden realizar peticiones sin la existencia de una contraparte; lo anterior es necesario para conozcan y puedan ejercer sus derechos conforme lo establece la Constitución Política del Estado, como mecanismo garante de los derechos de las partes.







